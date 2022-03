Lunedì 21 marzo, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Gli ascolti hanno premiato le novità del format di quest’anno. Molti spettatori, però, sui social, si stanno chiedendo il perché della mancanza di alcuni concorrenti annunciati. Tenendo in considerazione anche le dinamiche degli anni passati, sicuramente, molti naufraghi sbarcheranno nelle prossime puntate. Stando alle anticipazioni, già nel secondo appuntamento, ci saranno molti nuovi ingressi.

Anche se ci sono ancora molti dettagli da scoprire, tramite il settimanale Chi, sono trapelate alcune preziose informazioni. Per esempio, nelle ultime ore, si sta parlando del potenziale arrivo di Patrizia Bonetti e di un’altra famosa showgirl.

L’Isola dei Famosi, il cast non è ancora completo: tante novità in arrivo

Sembra che il cast scelto per questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi sia riuscito a conquistare il pubblico. Le reazioni alla prima puntata, infatti, sono state ottime. Le sorprese, però, non finiscono qui. Nei prossimi appuntamenti, infatti, ci saranno tanti nuovi ingressi che, con ogni probabilità, modificheranno le dinamiche del reality show.

In particolare, nelle ultime ore, secondo il settimanale Chi, sembra sia stata confermato il nome di Patrizia Bonetti. È stata la stessa produzione della trasmissione ad annunciarla per errore sul profilo Twitter. Il post è stato prontamente rimosso, ma questo non ha impedito ai curiosi spettatori di accorgersi dell’accaduto.

Patrizia Bonetti è conosciuta principalmente per aver partecipato, nel 2018, alla quindicesima edizione del Grande Fratello. Ha lavorato come modella e, molto spesso, è stata presente in programmi come Pomeriggio 5 e Domenica Live. Inoltre, è famosa anche per essere stata la fidanzata di Gianluca Vecchi.

Un ingresso misterioso: ultime novità sul cast

Ovviamente, in questa edizione de L’Isola dei Famosi, ci saranno anche tanti altri arrivi. Sempre secondo Chi, a breve, una showgirl italiana si calerà nei panni di naufraga per intraprendere questa nuova avventura. Non ci sono indizi sulla sua identità. Si sa solamente che si tratta di una ragazza appartenente alla televisione italiana e che, grazie alla sua avvenenza, sicuramente, riuscirà a far battere il cuore di buona parte degli spettatori.

Sui social network, ovviamente, gli utenti hanno già iniziato a fare delle ipotesi. Per ora, non può essere esclusa alcuna possibilità. Per fortuna, non bisognerà aspettare molto per imbattersi in nuove sorprese perché giovedì 24 marzo andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality show più chiacchierato del momento.