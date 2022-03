Federico Fashion Style non le manda certo a dire! Ieri sera manco era iniziata la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, che già aveva lanciato una frecciatina contro l’altra giurata Antonella Elia. Ma cos’è successo?

Che cos’ha detto Federico Fashion Style ad Antonella Elia?

Il reality di Barbara D’Urso su Italia 1 che assomiglia sempre più al Grande Fratello Vip sta scatenando dinamiche impreviste tra tutti. Il covid fin dalla prima puntata ha costretto Antonella Elia a dover presenziare in video collegamento, una modalità un po’ limitante di cui Soleil e Federico hanno potuto beneficiare perché la scena è stata tutta loro. Il feeling evidente, le battute pronte, lo show di Barbara D’Urso è stato animato dai due giudici.

Ieri, 22 Marzo, il parrucchiere appena arrivato in puntata ha esordito subito con una frecciatina indirizzata alla giudice in video collegamento:

“Amore ma sei tanto comoda sul divano, rimani là”.

Una considerazione non gradita da alcuni che, su Twitter, hanno notato l’atteggiamento del giudice e commentato negativamente.

Comunque dite a Federico Fashion Style che può tornare a fare il parrucchiere, perché della sua arroganza e maleducazione come opinionista non sappiamo cosa farcene #LaPupaEilSecchioneShow — mils (@hugmesam) March 22, 2022

Antonella Elia bacchetta Federico e Soleil a Pupa Party

Ma c’è un retroscena inedito delle parole del parrucchiere, infatti Antonella Elia poco prima era stata ospite al Pupa Party, il talk on demand di Mediaset Infinity e aveva rilasciato un commento molto allusivo sulle “libertà” che i due giudici si sono presi in sua assenza. L’ex gieffina aveva detto a Dayane Mello che appena sarebbe ritornata in puntata si sarebbe ripresa i suoi spazi e avrebbe difeso pupe e pupi, attaccati “brutalmente” da Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

“Con Soleil e Federico Fashion Style? Per adesso sono assente fisicamente e si sono presi delle libertà. Quando io sarò lì dal vivo diciamo che mi riposizionerò. Vedrete che presto prenderò i miei spazi alla grande spero. Vi dico che non vedo l’ora che accada. Loro due danno contro alcuni concorrenti e a me invece viene da difendere proprio quelli. Le pupe e i pupi sono attaccati brutalmente dagli altri due giudici, io invece li difenderò”.

La soubrette soffre molto la diretta in video collegamento perché non si sente a suo agio con il video e non può interagire fisicamente con le altre persone. Non appena potrà essere in studio si divertirà a ballare e divertirsi con tutti gli altri. Ma sicuramente nasceranno discussioni tra i giudici, come finora non ce ne sono mai state. La terza puntata de La Pupa e il Secchione si preannuncia esplosiva!

Il giudizio di Antonella Elia sul cast di questa edizione! Twittate con #PupaParty per interagire in diretta! Seguite ORA la direttahttps://t.co/BsQuXpbZI9#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/aC0BKrwJi7 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 22, 2022