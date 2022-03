Quello che molti telespettatori di Uomini e Donne si stanno domandando in questo periodo è: tra Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte l’amicizia è giunta drasticamente al capolinea? Questi dubbi sono sorti a seguito di alcune dichiarazioni alquanto criptiche fatte dall’attuale fidanzata di Ciprian. In queste ore, però, le due ragazze ci hanno tenuto a dare qualche delucidazione in più ai numerosi fan. Scopriamo che cosa è successo.

I rumor sulla rottura dell’amicizia tra Andrea Nicole e Roberta

L’amicizia tra Andrea Nicole e Roberta Giusti, nata all’interno di Uomini e Donne, pare si sia incrinata. La prima a diffondere queste voci fu Andrea Nicole, che nel corso di un’intervista parlò di cose inaspettate emerse nel corso della loro conoscenza. Nello specifico, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi aveva insinuato che la sua ex collega di trono si fosse avvicinata a lei per altri scopi e non per reale affetto.

Tale presa di coscienza, dunque, avrebbe spinto le due ragazze a prendere le distanze l’una dall’altra. Queste affermazioni, chiaramente, avevano lasciato spiazzati tutti i fan della trasmissione che, invece, credevano che tra le due si fosse venuto a creare un legame onesto e sincero.

Le ex troniste di Uomini e Donne spiegano cosa sia successo

Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, Andrea Nicole ha voluto fare maggiore chiarezza sulla faccenda. Nello specifico, la giovane è intervenuta attraverso delle Instagram Stories ed ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con Roberta Giusti. Tra lei due ci sono state delle incomprensioni, tuttavia, questa è una cosa del tutto normale in un rapporto d’amicizia nato da così poco tempo.

Due persone devono, chiaramente, confrontarsi e far venir fuori i lati più oscuri del proprio carattere. Questo, quindi, porta inevitabilmente alla nascita di conflitti. Andrea Nicole, infatti, ha chiarito di essere uscita con Roberta proprio la sera prima, in quanto tra loro tutto procede a gonfie vele. Per tale motivo, la giovane ha esortato tutti i suoi fan a prestare maggiore attenzione alle notizie prima di credere a tutto quello che viene detto o pubblicato. Anche Roberta è intervenuta sulla faccenda e lo ha fatto con una battuta:

“Pensavo di avere vicino una persona che capisse i miei bisogni e invece no, perché voglio l’uovo Kinder. Ovviamente sto scherzando”.

