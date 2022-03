La storia d’amore tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta ha conquistato il pubblico di Amici. L’entusiasmo attorno a loro è aumentato nel momento in cui hanno rivelato, su Instagram, di aspettare il loro primo figlio. Il settimanale Chi ha deciso di dedicargli un’intervista, in modo da permettere ai due ballerini di parlare delle emozioni legate alla gravidanza.

Stando alle parole di Marcello, sembra che Maria De Filippi abbia avuto un ruolo fondamentale nella nascita del loro rapporto. Inoltre, Giulia ha parlato anche della decisione di continuare a ballare e dei cambiamenti del suo corpo.

La relazione tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sembra più saldo che mai. I due, fin dal loro primo incontro, hanno subito capito di provare qualcosa l’uno per l’altro. La loro storia, però, ci ha messo un po’ a decollare. Marcello ha raccontato di essersi confidato con Maria De Filippi in un momento di vulnerabilità. La conduttrice, vista la giovane età di Giulia, l’ha spronato ad avere pazienza e ad aspettare il momento giusto.

Ad oggi, i due appaiono più affiatati che mai. Inoltre, la scoperta della gravidanza non ha fatto altro che avvicinarli ancora di più.

Giulia Pauselli ha ammesso di aver provato emozioni contrastanti alla scoperta della gravidanza. La sua vita, grazie anche al successo professionale, stava andando a gonfie vele. La ballerina ha rivelato di essere scoppiata immediatamente a piangere. Il suo pensiero è andato subito alla danza e all’eventualità di non poter più ballare nei mesi successivi. Poco dopo, però, si è resa conto di essere stata molto fortunata perché molte coppie, nonostante i numerosi sforzi, non riescono ad avere un figlio:

Forse tutte queste cose insieme hanno preparato il mio corpo ad accogliere questa vita. Che per me è arrivata come uno schiaffo in piena faccia