La Pupa e il Secchione Show ha subito un drastico calo di ascolti nella seconda puntata, perdendo il 3,6% di share. Barbara D’Urso pur avendo rinnovato completamente il format, sempre più simile al Grande Fratello Vip, non riesce ancora ad arrivare al successo.

Il calo si è verificato nonostante sia stata introdotta anche una quarta figura in giuria che ha potere di dare punti decisivi e verrà cambiata ad ogni puntata: la Pupa per una notte. Ma forse l’aiuterà la novità prevista per l’ultima puntata.

Leggi anche: Come vedere la replica de La Pupa e il Secchione Show

La Pupa e il Secchione Show, non andrà in onda martedì 29 Marzo

Il reality di Italia 1 non avrà la consueta programmazione per il terzo appuntamento. Sarebbe dovuto essere martedì 29 Marzo, ma Mediaset ha cambiato idea. Perché?

La rete ha deciso di “proteggere” gli ascolti dello show, non facendolo andare in onda durante il play off di qualificazione ai Mondiali in cui l’Italia giocherà un ruolo fondamentale. Infatti se la nostra nazionale riesce a battere la Macedonia del Nord le porte del successo all’importante avvenimento sportivo, sono spalancate.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Pertanto Mediaset ha deciso di evitare una dispersione di ascolti mandando in onda il costoso reality su cui ha investito tanto.

La Pupa e il Secchione Show, quando andrà in onda la terza puntata?

Ma, visto che è stata cancellata la messa in onda di martedì, quando ci sarà? La terza puntata de La Pupa e il Secchione Show andrà in onda Venerdì 1 Aprile, sempre su Italia 1 alle 21.20.

Il reality si dovrà scontrare contro la finale de Il Cantante Mascherato che è stato allungato di una puntata. Chi l’avrà vinta tra i due?