Stasera, martedì 22 Marzo, alle 20.3o Dayane Mello e Andrea Dianetti ritorneranno dalle 20,30 su Mediaset Infinity con Pupa Party. L’appuntamento on demand creato in collaborazione con Studio71 Italia per il reality La Pupa e il Secchione Show avrà anche questa sera tanti ospiti per due ore di interviste, chiacchiere e risate. Scopriamo chi ci sarà.

Pupa Party: chi sono gli ospiti della seconda puntata

Dayane e Andrea intratterranno gli spettatori con approfondimenti sul reality La Pupa e Il Secchione Show di Barbara d’Urso. A parlare della prima settimana che hanno trascorso i concorrenti ci sarà l’opinionista del reality show di Italia 1 Antonella Elia, che dovrebbe essere ancora in collegamento da casa a causa del covid.

Sarà presente anche la fidanzata di un Pupo, l’ex di Tempation Island Francesco Chiofalo. La sua compagna Drusilla Gucci, racconterà alcuni aspetti inediti del ragazzo.

Ci sarà anche un grande ritorno nel programma: l’ex secchione Luca Marini. Sarà presente anche Matteo Diamante e una delle tre princess presenti al Grande Fratello Vip 6. Lulù Selassié sarà pupa per una notte, mentre ieri la sorella Jessica era ad Isola Party. Forse oggi toccherà a Clarissa?

Come partecipare alla Pupa Party?

Per partecipare al talk show on demand di Mediaset Infinity con il proprio tweet, basta collegarsi alle 20,30 e scrivere utilizzando l’hashtag #pupaparty su Twitter. Dayane Mello e Andrea Dianetti leggeranno i tweet ricevuti durante la diretta.