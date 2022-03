Ieri, lunedì 21 marzo, è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. La conduttrice Ilary Blasi è apparsa in forma smagliante, nonostante le ultime settimane l’abbiano vista finire sulla prima pagina di tutti i quotidiani nazionali più importanti per la presunta crisi familiare con il marito Francesco Totti. In studio c’erano anche Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che insieme formano la nuova coppia di opinionisti, mentre in Honduras si è rivisto il buon Alvin, tornato a vestire i panni di inviato. È stata una puntata di presentazioni, vero, ma ci sono anche già i primi concorrenti in nomination.

Di seguito tutto quello da sapere su chi sono le coppie dell’Isola dei Famosi 2022 a rischio eliminazione della prima puntata.

Le tre coppie dell’Isola dei Famosi 2022 al televoto dopo la prima puntata

A finire a rischio eliminazione dopo la prima puntata dell’Isola 2022 sono le coppie Ilona Staller e Marco Melandri, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Floriana Secondi e Antonio Zequila. L’esito del televoto sarà comunicato ai concorrenti nel corso della puntata di questo giovedì, quando andrà in onda il secondo appuntamento del reality di Ilary Blasi.

Ilona Staller e Marco Melandri sono una delle coppie più forti del programma, almeno a livello mediatico, dunque una loro uscita di scena sarebbe deleteria per il programma stesso. A primo impatto ha convinto anche la coppia composta da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, che non c’ha pensato su due volte prima di spingere la madre dall’elicottero, ispirando la battuta di Nicola Savino (“è stata la mano di Dio”). Tra le tre coppie in nomination dopo la puntata di ieri sera, la meno forte appare quella composta da Floriana Secondi e Antonio Zequila. In ogni caso, una loro eventuale sconfitta al televoto non significherebbe in automatico eliminazione. L’Isola, infatti, ci ha abituati a numerosi colpi di scena sotto questo punto di vista, e le tante spiagge che l’Honduras mette a disposizione non sono un elemento da sottovalutare, anzi.

Le nomination della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022

Per concludere, ecco chi ha nominato chi nel corso delle nomination della puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi:

Floriana-Antonio votano Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro

Carmen-Alessandro votano Ilona Staller e Marco Melandri

Clemente-Laura votano Ilona Staller e Marco Melandri

Lory-Marco votano Ilona Staller e Marco Melandri

Nicolas-Estefania votano Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro

Ilona-Marco votano Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro

Alle due coppie più votate del gruppo, se ne aggiunge una terza, decisa dai Rodriguez, la coppia leader della settimana: Jeremias e papà Gustavo mandano al televoto la coppia composta da Floriana Secondi e Antonio Zequila.

A noi non resta che darvi appuntamento a giovedì prossimo, quando andrà in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 16.

