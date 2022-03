Il daytime di Amici 21 oggi ha visto la conduttrice del talent perdere la pazienza con i ragazzi. Questa volta l’hanno combinata proprio grossa e non ci sta!

Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21

Amici 21, Maria De Filippi parla agli allievi

Maria De Filippi ha comunicato con i ragazzi riuniti in casetta:

“La settimana scorsa è stato ripreso Nunzio perché aveva un comportamento che creava un problema con il regolamento. Questo comportamento è stato ripetuto, non da Nunzio, infrangendo il regolamento. Quello che adesso vedrete e quello che seguirà nasce dal fatto che non sappiamo più come cavarcela sennò. Nessuno di noi vuole fare l’ispettore vostro o il poliziotto”.

La conduttrice rivela una concessione che prima non era possibile nella fase del serale:

“Cercate anche voi di venirci incontro responsabilizzandovi su quelle che sono le regole che vi danno, anche perché non sono regolone. Vi è stata data la possibilità di andare sui vostri social, pubblicare quello che volete, continuare a seguirli. Mi sembra che vi vengano incontro in ogni situazione dal fisioterapista al foniatra, a qualsiasi cosa”.

La voce dell’ideatrice di C’è Posta per Te è molto dispiaciuta:

“Le infrazioni che fate sono un po’ stupidine perché non è che portino a chissà che, la scelta di non farvi vedere le puntate di daytime non nasce da nient’altro che dalla speranza che voi non vedendole possiate non essere condizionati dalla messa in onda o da quello che dicono sui social i sostenitori dell’uno o dell’altro ragazzo. Non nasce dal desiderio di occultare qualcosa, anche perché le puntate di daytime sono fatte da voi. Sarebbe molto difficile occultare qualcosa che voi ben conoscete e fate. Mentre alla vostra età se uno guarda la puntata, se uno sta a pensare a quello che penserà quello o quell’altro, oddio chissà la mia immagine, finisce che o cantate male o ballate male perché state a pensare inutilmente a quello che magari il sostenitore di Luca scrive su Aisha o la sostenitrice di Aisha scrive su Luca”.

Maria De Filippi aggiunge un monito per i ragazzi, che è stato anche la motivazione della politica adottata in tutti questi anni al serale:

“Questo programma è visto da tante persone compreso anche da gente giovane che magari quando tifa qualcuno scrive peste e corna di qualcun’altro. Quelli che scrivono non è che lo fanno perché c’è dietro odio, è a volte nient’altro che tifoseria. A volte a seconda dell’età di chi scrive può scrivere delle cose anche pesanti che quando le leggi nero su bianco ti condizionano, mentre se voi rimanete non condizionati e state a pensare al vostro e a quello per cui siete qua, forse riuscite a prepararvi sempre meglio”.

Che cos’hanno fatto i ragazzi di Amici 21?

A violare il regolamento sono stati Alex e Sissi. Entrambi hanno utilizzato i pc impropriamente per chattare, guardare i daytime e navigare in rete. Le cose che hanno letto sicuramente hanno influenzato i ragazzi che si confrontano tramite gesti e mezze frasi eludendo le telecamere.

Il nuovo provvedimento disciplinare

Dopo la visione del filmato in cui veniva mostrato quanto accaduto i ragazzi erano in forte imbarazzo, ma ciò non è bastato a evitargli la punizione. La produzione ha deciso di togliere agli allievi tutti gli strumenti informatici. Non importa se servono per motivi di studio, d’ora in avanti saranno interamente loro a gestire tutto. Glieli consegneranno quando decideranno loro e secondo le modalità che vorranno.

A causa di un provvedimento disciplinare, ai ragazzi è stato concesso l'uso di internet solo per motivi di studio e l'attività social solo in orari stabiliti ma Sissi e Alex continuano ad usarlo per motivi personali e fuori orario… #Amici21 pic.twitter.com/Ow85S0UmhP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 22, 2022

Le conseguenze della punizione

Mentre Sissi ha accettato la punizione senza proferire parola se non per scusarsi, Alex non è stato dello stesso avviso. Ha provato a giustificarsi nonostante la produzione l’abbia ripreso più volte contravvenire alle regole, mentre gli altri allievi l’hanno ripreso duramente. Il più colpito è stato il ballerino di latino americano Nunzio, che si è sentito preso in giro dal comportamento del ragazzo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Infatti quando era stato sgridato lui, era stato uno dei più duri a scagliarsi contro di lui, ben sapendo ciò che faceva. Invece LDA si è disperato perché lui ha bisogno del suo pc per studiare e sottrarglielo è per lui un grandissimo problema. Ma la produzione è stata inflessibile. I pc sono stati tutti ritirati.

Come richiesto dalla produzione i ragazzi devono consegnare i computer… #Amici21 pic.twitter.com/CHqoxGejWM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 22, 2022