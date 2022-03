Le avevamo lasciate al Grande Fratello Vip 6 dove il litigio era all’ordine del giorno, perlomeno in diretta. Se ne sono dette di cotte e di crude, e ora a La Pupa e il Secchione Show assistiamo ad un cambiamento totale. Scopriamo perché.

La Pupa e il Secchione Show, che cos’è successo tra Lulù Selassié e Soleil Sorge?

Lulù Selassié stasera è stata ospite a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso. Qualcuno l’ha chiamata “la benedizione di Barbara“, qualcun altro sta già sperando possa ritornare presto nello show. La ragazza è arrivata ed è subito iconica: vestitino succinto rosa, codette e aria un po’ perplessa. La presentatrice l’ha presa per mano e accompagnata nel suo studio.

Ma a stupire maggiormente il pubblico è l’atteggiamento di Soleil Sorge. Le due ragazze si erano lasciate al GF VIP non in ottimi rapporti, ma qualcosa è cambiato. L’influencer si dice felicissima che la fatina sia in studio e l’abbraccia immediatamente. Le due chiacchierano e ridono serene, tanto che perfino Giacomo Urtis twitta:

Clarissa Selassié cerca la pace con Soleil Sorge

Ma la fatina non è l’unica della famiglia Selassié a voler cambiare marcia con l’opinionista de La Pupa e il Secchione Show, infatti anche Clarissa Selassié oggi in una diretta Instagram ha dichiarato:

“Ci sono dei concorrenti che non rivedrò mai più e non sentirò mai più; invece una persona che mi piacerebbe vedere e parlarci di tutto è sicuramente Soleil. Perché fuori dalla casa io l’ho sempre considerata un’amica. Ci sarà occasione, spero. Io sono una mini Sole, come mi diceva Gianmaria Antinolfi. Se ci sarà occasione spero che parleremo sia io che le ragazze con lei, magari non tornare amiche amiche, ma almeno trovare un punto d’incontro, anche per concludere con pace questa parte della mia vita”.

Il primo passo per questa nuova alleanza già è stato evidente stasera e i fans esultano.