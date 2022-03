L’Isola dei Famosi è iniziata ieri sera ed è già polemica. Il reality condotto da Ilary Blasi ha catturato l’attenzione degli spettatori per tutta la serata, mantenendo in trend topic l’hashtag del programma.

La conduzione della presentatrice romana è stata brillante, briosa e anche un po’ pepata con le sue frecciatine, lanciate qua e là. Il suo humor ha dominato la serata grazie anche al perfetto incastro con i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, intelligenti e sarcastici al punto giusto. Ma una scelta della produzione ha fatto parecchio discutere. Scopriamo qual è.

Isola dei Famosi: la polemica

L’Isola dei Famosi ieri è riuscita a trattenere il pubblico con colpi di scena e novità, ma uno in particolar modo non è piaciuto: le nomination. Già dalla prima puntata ci sono ben tre coppie a rischio eliminazione. Giovedì 24 Marzo scopriremo chi vincerà il televoto.

La prima puntata di solito dovrebbe essere dedicata alla conoscenza dei naufraghi, qualche gioco, ma non alle nomination. Il pubblico spesso non conosce del tutto i naufraghi, infatti nel televoto flash tra la coppia di Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal e quella formata da Roger Balduino e Jovana Djordjevic, vincono a mani basse i primi grazie alla notorietà dell’attore romano, consacrato al cinema grazie a Notte prima degli esami.

Fare televoti ora, prima ancora che le dinamiche si sviluppino e il pubblico si affezioni significa premiare le persone più famose, senza che abbiano un particolare merito nel reality.

Sono già tipo nero per le nomination dell’Isola boh.

Iniziamo male.#Isola — Loris,lo scimpanzé di Sun.🌞 (@sun_loris_) March 22, 2022

Isola dei Famosi, le nomination discutibili

Le stesse nomination fatte dai naufraghi ieri sono state piuttosto discutibili. Quella che ha fatto più clamore è stata la motivazione di Jeremias Rodriguez che ha cercato di mandare Vaporidis al televoto perché non l’aveva salutato, ma non c’è riuscito perché era immune.

Alla fine in nomination, come giustamente ha affermato Vladimir Luxuria, sono finite le persone più famose e quindi più temute dagli altri concorrenti. Ma erano proprio necessarie? È corretto non far bivaccare per mesi il cast in Honduras, come invece è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 6, salvo poi liquidarli alla fine in velocità, ma anche partire così in velocità non è forse eccessivo?

Vi prego la faccia schifata di Vaporidis alla nomination di Jeremias per non averlo salutato🤣 Ma poi lui che alla fine gli da la mano e lo saluta dopo che Ilary dice che in realtà loro sono immuni… ⚰️ MIO PROTETTO #isola pic.twitter.com/1XOAGWGMFW — Francesca 💋 (@sonoingenua_) March 22, 2022