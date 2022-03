Il rapporto tra Federica e Matteo sembra essere piuttosto controverso nel corso della loro esperienza a Uomini e Donne. I due, infatti, stanno vivendo degli alti e bassi che li stanno portando a vivere sulle montagne russe. Nel corso dell’ultima registrazione effettuata, infatti, il tronista ha compiuto un gesto che la giovane non ha molto apprezzato. Per tale ragione, ha deciso di replicare attraverso i social.

La relazione travagliata tra Matteo e Federica

In queste ore sta facendo il giro del web un video pubblicato da Federica Aversano sul suo account di Tik Tok in cui sembra lanciare una velenosa stoccata contro Matteo. Tutto è scoppiato a seguito della scorsa registrazione. In tale occasione, il tronista aveva portato in esterna sia lei sia Valeria. Con entrambe si è trovato piuttosto bene, tuttavia, con la seconda si è sbilanciato un po’ troppo.

Nello specifico, le ha detto di vedere insieme a lei un futuro. Queste parole hanno fatto rimanere molto male Federica, la quale già in puntata ha manifestato tutto il suo dissenso sulla faccenda. In seguito, però, la ragazza ha continuato il suo sfogo anche sui social. Attraverso un video su Tik Tok, infatti, ha ironizzato sulla faccenda.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La stoccata della corteggiatrice contro il tronista

Federica, infatti, ha condiviso un video in cui ha dichiarato di non voler essere corteggiata da nessuno in quanto preferisce morire da sola. I suoi fan, chiaramente, non hanno potuto fare a meno di intervenire sulla faccenda. In molti le hanno chiesto quale fosse la ragione celata dietro il suo sfogo improvviso.

Ad ogni modo, la giovane non ha potuto rispondere in quanto i protagonisti del talk show non possono dare anticipazioni di quanto accade durante le registrazioni del programma. Pertanto, non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate in questione per vedere, effettivamente, cosa sia accaduto tra loro e come si evolverà il percorso.

Leggi anche: Ecco come partecipare a Uomini e Donne