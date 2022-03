Nel corso della puntata del 21 marzo di Pomeriggio 5, Biagio D’Anelli è stato tra gli ospiti di Barbara D’Urso e, ancora una volta, ha parlato di quanto accaduto tra lui e Miriana Trevisan una volta concluso il Grande Fratello Vip 6. L’opinionista ha mosso delle accuse alquanto forti contro la donna. Per avallare le sue tesi, il protagonista si è servito anche dell’aiuto di Nicola Pisu. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Le pungenti accuse di Biagio D’Anelli contro Miriana Trevisan a Pomeriggio 5

Biagio D’Anelli è tornato all’attacco contro Miriana Trevisan durante la scorsa puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice ha intavolato nuovamente l’argomento inerente il rapporto tra i due e l’opinionista ha fatto delle confessioni inedite. Nello specifico, Biagio ha accusato Miriana di essere falsa e bugiarda. Secondo il suo punto di vista, infatti, non è affatto vero che lei non si sia ricordata il suo numero di cellulare.

Allo scopo di rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, D’Anelli ha ammesso di essersi messo in contatto anche con Nicola Pisu. Quest’ultimo pare gli abbia confessato che la donna, mentre erano in casa, gli avesse scritto il suo numero di cellulare su di un bigliettino. Tale notizia, dunque, va a screditare completamente la versione della Trevisan, la quale aveva dichiarato che dopo la sua uscita dal programma era così frastornata da non ricordarsi il numero di cellulare.

La showgirl fa una dedica all’opinionista? La reazione di lui

Durante l’ospitata a Pomeriggio 5, poi, Biagio D’Anelli è intervenuto anche sulle recenti segnalazioni secondo cui è apparso in discoteca in atteggiamenti discutibili con una ragazza. A tal proposito, il protagonista si è difeso dicendo che stesse semplicemente lavorando e che fosse stata lei a strusciarsi addosso.

Infine, alcuni utenti del web hanno notato un particolare comportamento di Miriana Trevisan. La donna, infatti, sui social ha pubblicato un video mentre balla sotto le note della canzone “Notti in bianco”. Secondo molti, il brano sarebbe stato dedicato dalla donna a Biagio. Quest’ultimo ha commentato anche tale pettegolezzo ed ha chiosato dicendo:

“Sono felicissimo che lei balli, le auguro di ballare anche il cha cha e io vado avanti”.

