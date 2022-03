Che lo si odi o si ami, Alfonso Signorini quest’anno ha avuto il merito di condurre un Grande Fratello Vip che ha tenuto alta l’attenzione del pubblico per ben sei mesi. Gli ascolti l’hanno premiato e la conduzione del prossimo GF sarà sua già da settembre.

“Adesso mi prendo un po’ di ferie perché ne ho bisogno, poi tra un mese inizierò a lavorare alla nuova edizione”.

In questi giorni di “relax” il conduttore del reality di Canale 5 si sta togliendo parecchi sassolini dalle scarpe. L’ha fatto anche recentemente con un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Alfonso Signorini: ecco perché Jessica Selassié ha vinto contro gli altri famosi sui social

Il conduttore che durante le puntate non ha risparmiato mai le princess, anzi, spesso le ha relegate all’ultimo blocco se non all’anonimato in puntata, ora si esprime con grande positività nei confronti della vincitrice del Grande Fratello Vip 6.

“Il pubblico ha le idee più chiare di quello che pensiamo. Jessica non era tra le più sostenute dai social. Il fatto che sia stata premiata vuol dire che è stata messa in luce la sua storia personale. A differenza delle altre due sorelle, Clarissa e Lulù, non ha mai perso le staffe, ha mantenuto un suo rigore, non si è mai lasciata andare a sceneggiate e anche nelle discussioni accese ha mantenuto l’autocontrollo. E poi la cotta non corrisposta con Barù ha fatto scattare un senso di protezione nel pubblico”.

La stoccata agli altri concorrenti più sostenuti dai social è chiara, si pensi a Soleil Sorge che fin dall’inizio sembrava avere la vittoria in tasca vista la fan base che aveva. Ma ciò che omette è che in realtà già da due mesi Jessica era la preferita del pubblico e dominava i social con l’hashtag “Jessvip” e poi “Jeru”.

Alfonso Signorini racconta i suoi momenti più intensi di quest’edizione

Il conduttore che afferma di piacersi così com’è tira un bilancio di quest’edizione che per lui è stata molto positiva.

“Questa è stata un’edizione diversa, più imprevedibile. C’erano tanti personaggi forti e si sono sviluppati temi e dinamiche inaspettati. Manuel l’ho introdotto per parlare di disabilità in prima serata. Missione compiuta, ma mai più mi sarei immaginato che si sarebbe innamorato così profondamente di Lulù, la ragazza più pazza della Casa. O che Alex Belli sollevasse il tema dell’amore libero che ha tenuto banco per mesi. Certe dinamiche prendono piede per conto loro”.

In realtà però se non fosse stato dato tanto spazio alla vicenda del triangolo artistico e alla figura di Belli, pur essendo stato eliminato, il reality quest’anno avrebbe avuto un altro ritmo.

“Poi ci sono gli espedienti: ho inserito per la prima volta quest’anno l’intervista faccia a faccia con Manuel, una cosa che non è mai stata fatta prima. In apparenza non c’entrava nulla con il programma, invece ha avuto il picco di ascolti. Il pubblico mi è venuto dietro e questo ti dà forza e padronanza”.

Tuttavia va ricordato che l’intervista con Manuel Bortuzzo è stata fatta solo durante la semifinale. Una puntata tra l’altro insolita che, anziché dare spazio ai vipponi dentro la casa, è stata incentrata tutta sui concorrenti usciti.

Alfonso Signorini chiarisce il caso Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli sebbene sia uscita tra le critiche del pubblico, è sempre al centro delle interviste fatte al conduttore. Anche in questo caso non è mancato lo spazio per parlare di lei. Alfonso Signorini ha raccontato che proprio quando è stata tacciata di razzismo, per lui è stato il momento più brutto di quest’edizione.