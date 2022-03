In un’intervista radiofonica per Rtl 102.5 News, Giulio Raselli ha punzecchiato Alfonso Signorini. L’ex tentatore di Temptation Island ha rivelato di essere stato eslcuso all’ultimo minuto, nonostante fosse già stato messo in quarantena preventiva in una stanza d’hotel.

Giulio Raselli fuori dal GFVip 6

Giulio Raselli e Giulia Cavaglià sarebbero dovuti entrare al Grande Fratello Vip 6 insieme a Ferdinando Giordano. I tre concorrenti erano anche stati messi in una stanza d’albergo per scontare la quarantena preventiva, ma all’ultimo è saltato tutto. Al posto dei tre, Alfonso Signorini ha fatto entrare nella casa di Cinecittà Federica Calemme, Alessandro Basciano e Biagio D’Anelli.

Intervenuto nel programma radiofonico Trends & Celebrities, condotto da Rtl 102.5 da Francesco Fredella, l’ex tentatore di Temptation Island di è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Giulio ha spiegato di essere stato escluso, senza un reale motivo. Ancora oggi, il diretto interessato non sa il motivo del suo mancato ingresso al reality show.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Adriana Volpe esprime il suo pensiero

Ospite della trasmissione radiofonica, Adriana Volpe ha cercato di rincuore lo stato d’animo di Giulio Raselli. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha affermato:

“Anche Soleil sarebbe dovuta essere protagonista lo scorso anno, invece ha dovuto attendere…”

Come evidenziato dall’ex volto di Rai2, oggi Soleil Sorge sta riscuotendo un grandissimo successo anche se ha dovuto rimandere i suoi programma di un anno. A quel punto Francesco Fredella ha chiesto ad Adriana Volpe se il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7 per lei fosse confermato. La diretta interessata non ha glissato la domanda, ma in tutta sincerità ha ammesso di non sapere nulla sul prossimo cast del reality show:

“Non so se tornerò”.

Adriana Volpe ha fatto sapere che Signorini dopo sei mesi ininterrotti di conduzione, è irraggiungibile poiché si è preso un periodo di vacanza:

“E’ partito e non vuole sentire più nessuno”.

Potrebbe interessarti: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7