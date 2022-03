A Uomini e Donne è stata finalmente presentata la nuova tronista donna. Dopo un bel po’ di assenza del trono rosa, finalmente la conduttrice si è decisa ad affidare questo incarico ad una nuova ragazza. Lei si chiama Veronica. Per quanto riguarda gli altri tronisti, invece, non sono mancati disguidi piuttosto accesi soprattutto al trono di Matteo. Scopriamo tutto quello che è successo.

Nel corso del fine settimana appena trascorso sono state effettuate delle registrazioni di Uomini e Donne e, finalmente, è stata presentata una nuova tronista. La ragazza in questione si chiama Veronica, ha 26 anni ed è di Ferrara. A primo impatto sembra una ragazza abbastanza semplice, ma senza peli sulla lingua. Durante la registrazione del 20 marzo, la giovane ha portato anche in esterna un corteggiatore. Dopo una prima chiacchierata, però, ha deciso di eliminarlo.

Per quanto riguarda Luca, invece, il ragazzo ha portato in esterna Soraya. Tra i due, però, non è scattato nessun bacio e questo ha innervosito parecchio il tronista, in quanto è stata prevalentemente lei a respingerlo. I ragazzi, dunque, hanno avuto una lite piuttosto accesa. Matteo, invece, ha portato fuori sia Federica sia Valeria, baciandole entrambe. Con quest’ultima, però, la sintonia sembra così forte al punto da spingere il tronista a pronunciare frasi piuttosto importanti. Matteo, infatti, vede con lei un futuro e la cosa ha fatto rimanere molto male Federica.

Nuove liti tra gli over: Armando e Biagio show

In merito al trono over di Uomini e Donne, nel corso della registrazione del 20 marzo di Uomini e Donne c’è stata una nuova discussione tra Tina e Pinuccia. Le due hanno avuto un alterco piuttosto pesante che ha spinto la dama del parterre femminile a scoppiare di nuovo in lacrime. Armando, invece, sta uscendo sia con Anita sia con Alessandra. In studio, però, non sono mancati i diverbi, sta di fatto che il cavaliere ha discusso con Franco.

Anche il tema Biagio è stato piuttosto concitato. Il cavaliere, infatti, è uscito con una nuova donna, ma tra i due ci sono subito state delle incomprensioni. Durante la registrazione, infatti, il cavaliere ha dichiarato che ci sia stato un bacio, ma la protagonista si è rinnegata tutto. Questo, ovviamente, ha dato il via ad un dibattito molto aspro. infine, tra Ida e Alessandro sembra tutto finito, mentre Gemma Galgani si sta cimentando nella conoscenza di Franco, con cui c’è stato anche un bacio.

