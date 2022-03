Da quando il Grande Fratello Vip 6 è giunto al termine molti sono i telespettatori che si stanno ponendo delle domande su alcuni concorrenti. Nello specifico, c’è chi sta aspettando di sapere che cosa sia accaduto tra le principesse Selassié e Sophie Codegoni. Ricordiamo che le ex coinquiline hanno avuto dei disguidi piuttosto pesanti durante la loro convivenza. Ad ogni modo, una di loro ha svelato, finalmente, come stiano le cose e se la loro amicizia sia giunta al capolinea oppure no.

Le querelle tra le principesse Selassié e Sophie Codegoni

A distanza di un po’ di tempo dalla fine del GF Vip molti sono i fan che si stanno domandando quali siano le amicizie destinate a durare anche al di fuori dei riflettori e quali, invece, finiranno. In particolar modo, ciò che molti si stanno chiedendo è se, effettivamente, l’amicizia Jessica, Lucrezia, Clarissa e Sophie Codegoni sia giunta al capolinea oppure no.

Le ragazze hanno avuto degli alterchi molto pesanti, al punto che una principessa è stata accusata addirittura di averci provato con il fidanzato di Sophie, ovvero, Alessandro Basciano. Inoltre, tra la Codegoni e Jessica ci sono stati degli scontri piuttosto accesi in casa a causa di alcune faccende sentimentali.

Lulù svela in che rapporti sono con l’influencer

Ad ogni modo, contrariamente a quanto molti possano pensare, le tre principesse e l’influencer non hanno nessuna intenzione di interrompere la loro amicizia, anzi. Lulù, attraverso delle Instagram Stories, ha rivelato di non vedere l’ora di poter incontrare nuovamente Sophie. La ragazza ha ammesso che tutte e tre le sorelle vogliono molto bene all’ex coinquilina, in quanto hanno vissuto con lei dei momenti molto intensi.

Le quattro protagoniste, infatti, hanno vissuto 24 ore su 24 per svariati mesi, pertanto, al momento sentono una forte mancanza l’una dell’altra. A quanto pare, dunque, non appena ne avranno l’opportunità, le ragazze si incontreranno di nuovo e avranno la possibilità di parlare di tante cose accadute sia dentro sia fuori la casa del GF Vip.