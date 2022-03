Tramite un comunicato stampa, Mediaset, ha annunciato cos’accadrà nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show. L’appuntamento è fissato per martedì 22 marzo su Italia1.

La Pupa e il Secchione Show: annunciato un nuovo ‘Secchione’ e un ospite speciale

Martedì 22 marzo, su Italia1, andrà in onda il secondo appuntamento de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso e prodotto da Endemol Shine Italy. In un comunicato stampa Mediaset ha fornito alcune anticipazioni: Lulù Selassié sarà l’ospite speciale della seconda puntata e sarà collegata direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 6. Inoltre, al cast si aggiunge Gianmarco Onestini in qualità di “Secchione”.

Tra le anticipazioni fornite nel comunicato, si parla anche di un confronto tra Mila Suarez e Guenda Goria: la prima è una “Pupa” e gioca in coppia con Mirko Gancitano mentre la seconda è la futura sposa.

Come sono stati i primi 7 giorni in villa

Secondo quanto riportato, i concorrenti hanno trascorso i primi sette giorni nella villa romana in modo spensierato, tra risate e momenti di relax. Tuttavia, non sono mancati momenti di tensioni e piccoli diverbi.

Lulù Selassié indosserà i panni di “Pupa per una sera” e la sua presenza sarà determinante per la classifica finale. Infine, “Pupe” e “Secchioni” si metteranno alla prova con lo “Zucca Quiz” e “Bagno della Cultura”. Come annunciato nel comunicato stampa, martedì 22 marzo ci sarà la prima coppia eliminata dal programma. La classifica verrà stilata anche in base alle nomination dei vari concorrenti.

