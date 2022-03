Mancano poche ore al debutto dell’Isola dei Famosi e le sorprese non sembrano avere fine. Infatti il reality di Canale 5 si incontrerà nel segno della continuità con altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Gli spettatori avranno modo di sentirsi veramente a “casa”. Ma scopriamo tutte le ex “vippone” presenti stasera.

Jessica Selassié che ruolo avrà?

La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 sarà presente come ospite all’Isola Party insieme a Nicola Savino, Awed, Thomas Basilico e Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Sarà un’occasione per Jessica Selassié di mettersi in mostra nelle sue doti comunicative, infatti quando è stata ospite a Verissimo ha raccontato di voler condurre un talk show nel suo futuro e avere maggiori opportunità lavorative nel mondo della televisione, proprio grazie al suo successo nel reality condotto da Alfonso Signorini.

A condurre il talk in live streaming a partire dalle 20.30 ci saranno Ignazio Moser e Valentina Barbieri.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Un inizio scoppiettante per #IsolaParty: tra gli ospiti avremo Nicola Savino, Jessica Selassié, Awed, Thomas Basilico e Fariba Tehrani! Ignazio e Valentina vi aspettano in diretta streaming su Mediaset Infinity dalle 20:30 per commentare insieme la prima puntata di #Isola! pic.twitter.com/WcHAuHfFgI — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 21, 2022

Le altre due vippone presenti all’Isola dei Famosi

Oltre ai concorrenti che provengono anche dal Grande Fratello Vip, di cui vi abbiamo già parlato qui, in studio ci saranno due ospiti d’eccezione: Cecilia Rodriguez, compagna del presentatore di Isola Party, che vedrà naufragare in Honduras suo fratello Jeremias e suo papà Gustavo.

L’altra ospite d’eccezione che proviene dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip 6 è Delia Duran, la moglie di Alex Belli, componente del triangolo artistico più chiacchierato d’Italia.

Per scoprire che cosa succederà con questi ospiti, l’appuntamento per la prima puntata del nuovo reality di Canale 5 è stasera alle 21.20. Ilary Blasi sarà pronta per condurci in una nuova avventura dell’Isola Dei Famosi.