Jessica Selassié stasera è stata ospite dell’Isola Party, il talk dell’Isola Dei Famosi. La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 non ha smentito le aspettative e ha fatto andare in trend topic su Twitter subito l’hashtag jessxisolaparty a confermare l’affezione del suo pubblico che l’ha portata fino alla vittoria e ancora la sostiene. Lei commenta la novità in diretta e mostra tutta la sua riconoscenza ai fans che la stanno sostenendo. Non si aspettava minimamente un tale successo.

Durante la chiacchierata con Ignazio Moser e Valentina Barbieri l’ex vippona ha chiacchierato con grande compostezza e gioia, raccontando dettagli inediti su di sé.

Jessica Selassié con chi farebbe l’Isola dei Famosi?

La princess ha affermato di poter partecipare al reality survivor di Canale 5, ma stupisce ciò che ha detto sulla scelta del componente della famiglia da portare con sé. Infatti alla domanda lei ha risposto che non porterebbe nessuna delle sue sorelle, ma suo fratello, perché lui non avrebbe paura e sarebbe più capace di affrontare tutte le difficoltà dell’Isola dei Famosi.

Tra le due litiganti… il terzo gode! 😏 Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta! Seguite ORA la direttahttps://t.co/9qGJEtyxJ7 pic.twitter.com/fNeTvTrNkl — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 21, 2022

Quale ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 sarebbe in grado di affrontare l’Isola?

Jessica Selassié all’Isola dei Famosi vedrebbe bene Barù Gaetani per il suo essere wilde, secondo lei se la caverebbe benissimo e anche il pubblico di Twitter condivide la sua risposta a giudicare dai numerosi tweet in favore del nipote di Costantino Della Gherardesca. Tra l’altro proprio in queste ore c’erano rumor su una eventuale partecipazione dell’ex vippone nel reality, ma mai confermati.

L’altra concorrente stupisce invece i conduttori, perché è Miriana Trevisan. Malgrado abbia già partecipato come naufraga, secondo lei sarebbe un’ottima concorrente del programma Mediaset.

Jessica vedrebbe bene Barù e Miriana sull'Isola dei Famosi: siete d'accordo? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta! Seguite ORA la direttahttps://t.co/SwbP7Thhei pic.twitter.com/q8ID19T8oE — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 21, 2022