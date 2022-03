La prima puntata dell‘Isola dei Famosi ha visto il formarsi di alcune coppie improvvisate. La novità di quest’anno è proprio quella di cambiare il format eliminando i concorrenti singoli, sostituiti dalle coppie. Infatti anche le persone del cast presentateci come singoli, verranno affiancati nel corso della trasmissione.

Si inizia fin dalla puntata di stasera con la creazione delle coppie. La prima è quella formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila. Scopriamo perché.

Floriana Secondi finisce in coppia con Zequila: perché?

L’ex naufrago odiato già da metà del cast, all’inizio ha dovuto scegliere con chi vivere la sua esperienza nel reality. Ha voluto scegliere Floriana Secondi con la giustificazione che “lei ci tiene tanto a fare quest’esperienza“, ma lei non si è lasciata fregare e gli ha urlato in perfetto suo stile:

“A bugiardo!”

I due concorrenti dovranno passare tutto il tempo insieme legati da una corda elastica. Non avranno nemmeno un minuto per stare soli senza l’altro.

La reazione di Floriana Secondi

L’ex vincitrice del Grande Fratello non ha reagito bene a questa coppia. Infatti è piuttosto contrariata perché dovrà condividere la sua intimità con l’attore e non potrà muoversi liberamente. La situazione non sarebbe agevole per nessuno, ma in particolar modo per l’ex gieffina che ama la libertà e muoversi, gesticolare, correre. Tutto si può dire di lei, ma non che sia una persona statica.

L’amica presente in studio si dice infatti preoccupata per questo inaspettato esito della sua partecipazione al reality di Canale 5. Sicuramente se ne vedranno delle belle con quest’improbabile coppia!