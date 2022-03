L’Isola dei Famosi 2022 sta per iniziare. Il 21 Marzo i concorrenti arriveranno in Honduras sotto la guida della conduttrice Ilary Blasi che è al timone del reality dal 2003. Anche quest’anno, Mediaset Infinity proporrà un talk social per approfondire le dinamiche e i personaggi che emergeranno, si chiamerà Isola Party e sarà condotto dall’ex gieffino Ignazio Moser e dall’imitatrice Valentina Barbieri.

Dopo aver saputo i nomi degli opinionisti e dell’inviato nell’isola, oggi lunedì 14 Marzo, finalmente sono stati ufficializzati i nomi dei vip che parteciperanno a questa nuova edizione. Scopriamoli insieme.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022

In questi giorni sono stati annunciati a poco a poco vari nomi del cast, ma ora finalmente abbiamo il cast completo, grazie alla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Il cast dell’Isola dei Famosi 2022 sarà composto da coppie e da concorrenti singoli. Ecco chi saranno:

I concorrenti singoli

Antonio Zequila

Blind (Franco Rujan)

Nicolas Vaporidis

Jovana Djordjevic

Floriana Secondi

Ilona Staller (Cicciolina)

Estefania Bernal

Roger Balduino

Marco Melandri

Roberta Morise

Le coppie

Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi

Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory)

I Cugini di Campagna (Silvano Michetti e Nick Luciani)

Gustavo e Jeremias Rodriguez (Il padre e il fratello di Belen)

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen)

Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente)

Qualche assenza e tanti gieffini

Nel cast dunque troviamo ex naufraghi come il fratello di Belen Rodriguez e Lory Del Santo (che aveva vinto l’edizione 2005) e Antonio Zequila; ex concorrenti del Grande Fratello Vip, come Floriana Secondi che vinse la stessa edizione in cui era presente Luca Argentero, nel lontano 2003.

Tra i personaggi dello sport, grande assente è Carolina Morace, uno dei nomi più quotati durante le ultime ore, ma con la quale evidentemente è saltata la trattativa. In compenso ci sarà Marco Maddaloni, volto conosciuto al pubblico per la partecipazione a Pechino Express, la moglie judoka, e il motociclista Marco Melandri, che ha suscitato molto scalpore per le sue frasi sul vaccino, per tanti affini al pensiero no vax.

Ma la grande novità è costituita dalle coppie, che ancora non si sa di preciso come giocheranno e se ad un certo punto verrà richiesta la loro separazione tramite votazione com’è accaduto nel Grande Fratello Vip 6 per le sorelle Selassié.

Da segnala X Factor arriva invece il rapper Blind. Mentre i volti dello spettacolo sono capitanati da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis. Dall’Eredità c’è Roberta Morise, mentre da Scherzi a Parte Estefania Bernal.