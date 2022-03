L’Isola dei Famosi inizia in bellezza con la conduttrice Ilary Blasi che non passa manco mezz’ora dall’inizio e ha già lanciato una frecciatina tale che il popolo di Twitter ha subito reagito con gioia. Vediamo che cos’è successo.

Isola dei Famosi, la frecciatina di Ilary Blasi

Ilary Blasi non si smentisce mai, la sua verve ironica contraddistingue anche questa nuova edizione del reality di Canale 5. Già dai primi minuti della puntata si capisce subito il suo carattere frizzante e genuino. Infatti, dopo aver presentato Nicola Savino, replica anche con Vladimir Luxuria. Ma dopo i dati sulla sua presenza all’Isola sia come concorrente e vincitrice, che come inviata, lancia una frecciatina:

“Vladimir a te manca solo di condurla l’Isola”.

L’ex parlamentare e attivista LGBTQIA+ si schernisce immediatamente e le risponde con grande ironia: “No, mi manca fare la palma”. Ma la moglie di Totti insiste:

“Tra opinionista e conduttrice è un attimo eh, attenta, io lo so bene!”

“dall’opinionista alla conduzione è un attimo e io lo so bene” 🏹 #isola pic.twitter.com/ZHdMMrhEq4 — isola out of context (@oocisola) March 21, 2022

Verso chi era diretta la frecciatina di Ilary Blasi?

Il web dopo quanto accaduto in studio si diverte ad indovinare verso chi sia stata diretta la frase di Ilary Blasi che secondo tutti è chiaramente una frecciatina.

L’ipotesi che ha prevalso maggiormente è che sia stata fatta contro Alfonso Signorini, prima opinionista del Grande Fratello Vip quando lo condusse lei, e poi diventato il conduttore ufficiale del reality Mediaset con allungamento del programma a 6 mesi. Già nel corso della finale del GF VIP presentando il viaggio in Honduras, aveva lanciato una battuta, che a molti era sembrata una frecciatina. Ora la convinzione che si tratti di frecciatine mirate, è ancora più forte, come si evince da Twitter.

MA ILARY BLASI CHE LANCIA FRECCIATINE AD ALFONSO? URLOO HAHAHHAHDGAGGA #isola — ✨Aladild✨ (@sonomisterioso) March 21, 2022