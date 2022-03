Il percorso di Antonio Medugno nella casa del Grande Fratello Vip è stato ricco di difficoltà. Ha dovuto combattere contro le sue fragilità e, in particolare, affrontare i suoi problemi alimentari. Il suo modo di fare, però, è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico.

Di recente, ha rilasciato un’intervista per Superguidatv dove ha raccontato la sua esperienza nel reality show più seguito d’Italia. Si soffermato soprattutto sul suo rapporto con Barù e con Clarissa Selassié. Ha parlato del ruolo di Delia Duran e Soleil Sorge, soffermandosi anche sugli amori nati all’interno nella casa. Infinte, ha risposto alle domande su un suo eventuale ritorno a Uomini e Donne.

GF Vip, Antonio Medugno dalla parte di Jessica: incomprensioni con Barù

Durante la sesta edizione del GF Vip, il rapporto tra Antonio Medugno e Barù è sempre stato caratterizzato da una certa freddezza. Nell’intervista per Superguidatv, il modello ha ammesso di aver trovato molto fastidioso il comportamento del nobile. Poco dopo il suo arrivo, infatti, Barù l’ha accusato di aver lasciato il bagno sporco. In realtà, era stato Giucas Casella a non pulire. Antonio, in quell’occasione, aveva deciso di prendersi la colpa e di non controbattere:

Sono stato attaccato perché ero l’ultimo arrivato e non potevo difendermi. Barù aveva detto che avevo lasciato sporco il bagno. In quel caso sono stato rispettoso nei confronti di Giucas Casella

Nel corso delle puntate, le cose sono migliorate, ma non ha mai visto di buon occhio il rapporto tra Jessica Selassié e Barù. Ha rivelato di trovare molto dolce il carattere della principessina. Più volte, ha provato a darle dei consigli in amore, ma alla fine è arrivato alla conclusione che Barù non fosse davvero interessato a lei:

Lui è il tipico uomo che lancia il sasso e nasconde la mano. Per questo a Jessica avevo cercato di aprire gli occhi. Le avevo detto che doveva essere lei a capire se valeva o meno la pena

Il legame tra Antonio Medugno e Clarissa Selassié: ecco la verità

Antonio Medugno ha parlato anche del rapporto con Clarissa Selassié. Ha ammesso di averla conosciuta già prima di entrare nella casa del GF Vip. Prova un profondo affetto per lei, soprattutto perché la principessina gli è stata accanto durante un momento molto difficile. Al momento, però, non è pronto a dedicarsi a una nuova relazione sentimentale. Preferisce concentrarsi sul lavoro, in modo da poter portare a termine i suoi obiettivi.

Per quanto riguarda Soleil Sorge, ha rivelato di avere un bellissimo rapporto con lei. Non l’ha mai giudicato, ma ha preferito affrontarlo di persona per farsi un’idea sul suo carattere. Trova che abbia un forte carisma ma che, a causa del teatrino messo in piedi da Alex Belli, sia rimasta bloccata in una situazione più grande di lei:

Purtroppo si è trovata a essere usata come pedina nella storia tra Delia e Alex. Non vedo l’ora di lavorare con lei: abbiamo dei progetti insieme

Nonostante Delia Duran sia una bellissima donna, non è mai riuscito a legare veramente con lei. È stata la modella a tentare un approccio più diretto, però, in quell’occasione, ha avuto paura di diventare solo un’altra pedina nel rapporto con Alex Belli:

Non rimpiango nulla di quello che ho fatto. È stata più Delia a volersi spingere oltre, ma in quel caso sarei diventato un burattino di entrambi

Antonio Medugno tornerà a Uomini e Donne?

Antonio Medugno avrebbe tutte le carte in regola per tornare a far parte parte del cast di Uomini e Donne. Ha apprezzato molto quell’esperienza e gli piacerebbe tornare. Pensa che le dinamiche dello show di Maria De Filippi siano molto più adatte a lui rispetto a quelle di un reality.

Inoltre, dato che al momento non ha alcun legame sentimentale, sarebbe anche un’occasione perfetta per conoscere persone nuove.

Antonio Medugno tornerà a vestire i panni di tronista? O si dedicherà a qualcosa di diverso?