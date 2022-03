L’Isola dei Famosi, condotta anche quest’anno da Ilary Blasi, torna in onda con l’edizione numero 16 lunedì 21 marzo. Confermato il doppio appuntamento settimanale, con la prima puntata fissata per il lunedì sera e la seconda al giovedì, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. In studio ci sarà la coppia di opinionista formata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre in Honduras il pubblico di Canale 5 riabbraccerà Alvin nei panni dell’inviato.

In questo articolo trovate tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022

Concorrenti dell’Isola dei famosi 2022

Ecco la lista dei concorrenti dell’edizione di quest’anno dell’Isola dei famosi:

Carmen Di Pietro: showgirl, conduttrice radiofonica, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 e della seconda edizione dell’Isola dei Famosi.

Alessandro Iannoni: studente universitario, figlio di Carmen Di Pietro.

Antonio Zequila: attore, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 e della terza edizione dell’Isola dei Famosi.

Blind: cantante, ex concorrente di X-Factor 14.

Clemente Russo: ex pugile, ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip.

Laura Maddaloni: judoka, moglie di Clemente Russo.

Guendalina Tavassi: personaggio televisivo, ex concorrente del Grande Fratello 11 e della nona edizione dell’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi: doppiatore, videomaker, fratello di Guendalina Tavassi.

Estefania Bernal: modella argentina di 26 anni.

Floriana Secondi: personaggio televisivo, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello.

Jeremias Rodriguez: personaggio televisivo, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 e della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Gustavo Rodriguez: ex pastore anglicano, padre di Jeremias, nonché di Belen e Cecilia Rodriguez.

Ilona Staller: personaggio televisivo, ex attrice pornografica.

Jovana Djordjevic: modella serba di 30 anni, moglie dell’ex calciatore Filip Djordjevic (Lazio e Chievo Verona).

Lory Del Santo: attrice e regista, vincitrice della terza edizione dell’Isola dei Famosi.

Marco Cucolo: modello italiano di 30 anni e videomaker, fidanzato di Lory Del Santo.

Marco Melandri: ex pilota motociclistico.

Nicolas Vaporidis: attore e produttore cinematografico.

Nick Luciani: componente del gruppo I Cugini di Campagna (voce).

Silvano Michetti: fondatore e componente del gruppo I Cugini di Campagna (batteria e percussioni).

Roger Balduino: modello brasiliano di 29 anni.

Roberta Morise: conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana di 36 anni, in passato è stata la compagna di Carlo Conti.

Concorrenti in coppia

Di seguito l’elenco dei concorrenti che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2022 in coppia:

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo Tavassi

Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo Rodriguez

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo

Nick Luciani e Silvano Michetti (I Cugini di Campagna)

Concorrenti singoli

Questi invece i concorrenti che prenderanno parte all’Isola 2022 da soli:

Antonio Zequila

Blind

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Ilona Staller

Jovana Djordjevic

Marco Melandri

Nicola Vaporidis

Roger Balduino

Roberta Morise

Nota: la lista qui sopra comprende i nomi che sono stati scelti per partecipare all’Isola dei Famosi 16 come concorrenti singoli nelle prime fasi del programma. Nel corso del reality, come annunciato a più riprese dalla conduttrice Ilary Blasi, anche loro saranno chiamati a scegliere con chi voler gareggiare in coppia (non a caso sono cinque uomini e cinque donne).

Continuate a restare aggiornati sui nuovi concorrenti e con le ultime notizie sul reality visitando la nostra pagina dedicata interamente a L’Isola dei famosi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ti potrebbe interessare anche: Dove vedere la replica de l’Isola dei Famosi 2022