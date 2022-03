Nel corso della prima puntata sono stati presentati i vari concorrenti dell’Isola dei Famosi, tra di loro c’è Cicciolina, alias di Ilona Staller. Lei la vediamo già in Honduras, non si lancerà dall’aereo, ma si troverà in una playa con una funzione speciale.

Che cos’ha detto Cicciolina arriva all’Isola dei Famosi

Cicciolina arriva al reality di Canale 5 carichissima, e afferma convinta:

“È vero che non ho mai fatto l’Isola dei famosi, ma l’Isola non ha mai conosciuto Cicciolina”.

Il tormentone della sua mancata esperienza in un reality genererà un siparietto tra lei, la conduttrice Ilary Blasi e i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. La concorrente in collegamento esordisce così:

“Io sono ancora vergine in questo senso” (quello dei reality)

Nicola Savino scoppia a ridere, mentre Ilary Blasi risponde:

“Per favore non iniziamo!“

L’arrivo di Cicciolina garantisce subito risate e doppi sensi continui.

Cicciolina noi ti ringrazieremo per sempre per aver deciso di porre fine all'unica verginità che ti era rimasta: quella dei reality #Isola pic.twitter.com/xAEbHwQQ4g — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) March 21, 2022

Ma la concorrente adora giocare con i doppi sensi e continua imperterrita:

“Sono molto eccitata”.

Vladimir Luxuria replica subito: “Cominciamo bene!”

Il pubblico in studio ride, non come davanti alle battute di Alvin che fanno calare il gelo sullo studio, rimarcato dalla conduttrice del reality.

Il web si divide per Cicciolina

Su Twitter le reazioni alla nuova concorrente sono contrastanti, tra chi è entusiasta e immagina quanto trash regalerà l’ex pornostar, e altri che invece non sopportano né tutte le battute con i doppi sensi, né tantomeno la sua presenza. Ma di una cosa siamo certi: farà discutere sicuramente!