Sabato 19 marzo, su Canale 5, è iniziato il Serale di Amici 21. Il giorno seguente la messa in onda del talent show, sui social, alcuni telespettatori hanno espresso qualche critica nei confronti del programma condotto da Maria De Filippi.

Telespettatori delusi

In occasione della prima puntata del Serale di Amici 21, sono stati eliminati Alice e Gio Montana. Sui social, alcuni telespettatori si sono detti dispiaciuti per le sorti dei due allievi. A finire sotto accusa, è stata la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.

Come spiegato da alcuni telespettatori, il talent show nella fase del Serale dovrebbe reintrodurre il televoto come accadeva negli anni passati. In questo modo sarebbero i telespettatori a decidere chi portare avanti e chi no alla fase finale del programma.

In questo momento invece, i ragazzi vengono giudicati dalla giuria. La “denuncia” da parte degli amanti di Amici 21, è che con questo meccanismo vengano portati verso la finale solamente gli allievi che piacciono ai tre giurati.

Amici 21 ha confermato il meccanismo dello scorso anno

La produzione del talent show ha deciso di confermare il meccanismo dello scorso anno. Secondo la stategia attuata dagli addetti ai lavori, il programma lo scorso anno ha ottenuto dei grandi ascolti proprio per come era composta la giuria e per il compito assegnato.

Dal punto di vista dei telespettatori invece, la situazione sarebbe completamente diversa. Secondo alcuni, infatti, con questo metodo alcuni allievi potrebbero essere penalizzati. In occasione della prima puntata, Stefano De Martino è stato protagonista di un battibecco con la maestra Alessandra Celentano: il ballerino e conduttore campano ha preso le difese di Serena contro Carola. Stash ha ammesso di avere un debole per Luigi mentre Emanuele Filiberto ha più volte premiato l’eleganza di Carola.

A detta di alcuni fan del Serale di Amici, la giuria avrebbe tra le mani un eccessivo potere decisionale. D’altronde i tre giurati possono anche decidere di valutare o meno un guanto di sfida, anche senza aver visto gli allievi esibirsi.

