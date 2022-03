Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 21. La trasmissione, come sempre, non ha deluso le aspettative del pubblico. Le performance degli allievi, infatti, hanno saputo fare breccia nel cuore dei telespettatori, mentre i siparietti tra i professori hanno aggiunto la giusta nota di divertimento e tensione.

Lorella Cuccarini, subito dopo la fine della trasmissione, ha fatto sapere sui social di essere rimasta un po’ delusa. Avrebbe voluto che le cose andassero diversamente, alla fine, però, il risultato è stato positivo.

Amici 21, Lorella Cuccarini critica la prima puntata di Amici: “Non è andata proprio così”

Nella puntata di ieri sera di Amici, le squadre dei professori si sono sfidate tra loro in esibizioni mozzafiato. Gli allievi della scuola ce l’hanno messa tutta per dimostrare il loro valore. Anche i professori si sono impegnati al massimo per difendere i membri delle proprie squadre.

Lorella Cuccarini, tramite il suo profilo Instagram, ha ammesso di essere rimasta un po’ delusa dalla prima puntata. Infatti, sono stati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a gestire le diverse situazioni. L’insegnante avrebbe voluto giocare d’anticipo, partendo subito all’attacco, ma questo non è stato possibile. L’unica cosa che ha potuto fare è stata quella di porsi in difesa, cercando di contrastare le decisioni degli altri professori. Per fortuna, ciò non ha compromesso l’esito della puntata perché la squadra Cuccarini-Todaro ha potuto vantare uno splendido risultato:

Diciamocela tutta: avremmo voluto il boccino e giocare in attacco. E invece non è andata proprio così, ma abbiamo rotto il ghiaccio e ci siamo difesi

Lorella Cuccarini parla del risultato: “Felici di non aver perso nessuno”

Lorella Cuccarini, sempre tramite il suo profilo social, si è detta felice di non aver perso nessuno della sua squadra. I due eliminati della serata, infatti, sono stati i ballerini Alice e Giò Montana, appartenenti rispettivamente ai gruppi di Pettinelli-Peparini e di Zerbi-Celentano.

Per ora, gli allievi di Lorella e di Raimondo Todaro si sono dimostrati all’altezza della situazione. Quasi tutti, infatti, sono riusciti a convincere la giuria. La performance che ha destato maggiore preoccupazione è stata quella di Christian, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto.

Lorella Cuccarini ha invitato il pubblico a fare il tifo per loro. Il sostegno degli spettatori è essenziale per andare avanti. È sicuro che, in futuro, dovranno affrontare tante altre situazioni complesse. Al momento, però, non può fare a meno di gioire per il risultato raggiunto:

Felici di non aver perso nessuno, alla fine ci siamo anche divertiti tra noi e con voi.Abbiamo bisogno del vostro tifo perché, come avrete capito, di colpi ne arriveranno parecchi. Ma noi non temiamo nessuno. Grazie per tutto l’affetto ai nostri ragazzi e alla squadra

Come andranno le cose della seconda puntata del serale? La squadra di Lorella e Raimondo manterrà alti gli standard? Oppure soccomberà?

