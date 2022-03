Ieri sera si è svolta la prima puntata del serale di Amici 2022. Maria De Filippi ha accolto i suoi telespettatori con professionalità e grande leggerezza. Il talent di Canale 5 è stato un momento di intrattenimento e buona musica, ma due allievi hanno abbandonato Amici ieri sera 19 Marzo 2022 tra le lacrime. Scopriamo chi è uscito ad Amici 2022 ieri sera, 19 Marzo.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici

Chi è uscito ad Amici 2022 ieri sera, 19 Marzo 2022?

La puntata di ieri sera ha visto ben due eliminazioni, come vi avevamo annunciato. Maria De Filippi aveva già informato i ragazzi che, essendo in troppi purtroppo avrebbe eliminato più di un allievo per puntata. Infatti così è avvenuto. Persone che nemmeno si erano mai esibite sono state mandate al ballottaggio per uscire dalla scuola, dando così l’idea che il serale sia solo un carrozzone in cui conta ben poco chi ci arrivi.

La prima eliminazione ad Amici 2022 ieri sera, 19 Marzo 2022

La puntata inizia con uno scontro tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Veronica Peparini ed Anna Pettinelli. Ad avere la meglio sono i primi, che mandano all’eliminazione tre allievi, Alice, Albe e Dario. Alla fine del ballottaggio, ad uscire è proprio la ballerina che ha alle spalle un percorso da ginnasta.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La prima eliminata di Amici 2022 è Alice.

Le parole di Alice dopo l’eliminazione

La giovane allieva è stata al centro dello studio per un po’ dopo l’esito delle votazioni. Per lei lasciare il programma è un duro colpo. Maria De Filippi si avvicina cercando di consolarla perché è arrivata quasi digiuna del tutto di danza ad Amici, e ora esce con un bagaglio di competenze maggiore.

Alice tra le lacrime dice:

“Avrei voluto una settimana in più per studiare”.

La conduttrice la rassicura immediatamente: potrà continuare a studiare con Veronica Peparini.

La seconda eliminazione ad Amici 2022 ieri sera, 19 Marzo 2022

La squadra composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha dominato la puntata. Ma alla fine hanno perso contro Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, gli unici in grado di dargli filo da torcere. Loro sono riusciti ad eliminare un elemento del temibile team, senza perderne nemmeno uno.

Il secondo eliminato di Amici 2022 è Giò Montana. Il cantante non doveva nemmeno accedere al serale, perché Anna Pettinelli l’aveva eliminato e infatti la sua esibizione sembra più un canto da karaoke che un performer sul palco. Completamente schiacciato dalla situazione. Rudy Zerbi sebbene si complimenti con lui, non l’ha mai fatto esibire per tutta la puntata, sebbene questa eliminazione arrivi verso mezzanotte circa e la sua formazione è stata l’unica sempre presente in gioco per tutta la durata della prima puntata. Invece, altri allievi, come Luigi, hanno avuto l’opportunità di esibirsi più volte.

Le prime parole di Giò Montana sono per Alex e Albe, a loro augura di vincere Amici 21 perché per lui sono due talenti grandissimi.

LUI AMA ALEX E ALBE 😭😭😭😭😭😭🤍 #amici21 pic.twitter.com/KAJWkELeDx — Giulia | zen era 🥀🐨 (@giulw0nderland) March 20, 2022