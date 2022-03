Nel corso di una recente intervista a Casa Chi, Miriana Trevisan ha fatto delle inedite confessioni inerenti i suoi poteri di sensitiva. In diverse occasioni si è parlato di questo argomento mentre era nella casa più spiata d’Italia. Ad ogni modo, inizialmente si è fatta dell’ironia, tuttavia, pare siano emerse delle questioni piuttosto serie. Scopriamo cosa ha dichiarato.

Miriana fa un’inedita confessione sui suoi poteri da sensitiva

Miriana Trevisan ha sempre dichiarato di avere dei poteri da sensitiva. Mentre era nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, dichiarò anche di aver visto un fantasma nella notte, in quanto è solita essere in contatto con entità sovrannaturali. Ad ogni modo, per quanto la cosa possa risultare alquanto strana, la showgirl ha spiegato che la sua famiglia prende molto seriamente questi suoi poteri.

Di solito, infatti, quando un membro della sua famiglia non sta bene, la donna viene contattata per avere un “consulto”. I familiari, infatti, le chiedono di fare una sorta di diagnosi e, nella maggior parte dei casi, ci ha sempre azzeccato. Pertanto, le persone che le sono accanto e che sanno di questa sua propensione, prendono molto serialmente le sue premonizioni.

La Trevisan non aveva predetto che vincesse Jessica

Quando suo padre si ammalò, infatti, Miriana Trevisan ha confessato che sapeva perfettamente come sarebbe andata a finire. Per tale motivo, esortò la sua famiglia a godersi l’uomo il più possibile. Ai suoi familiari, infatti, disse:

“È così e basta, quindi godiamocelo adesso.”

Nel corso dell’intervista, poi, Miriana Trevisan ha svelato che questo è un dono che ha da quando era piccola, pertanto, se lo tiene ben stretto. La donna ha anche aggiunto che desidererebbe davvero moltissimo incontrare un uomo con la sua stessa propensione. Fino a questo momento, però, pare non sia mai capitato. Infine. la protagonista ha chiosato dicendo che, malgrado le sue premonizioni, in merito al GF Vip non aveva immaginato che vincesse Jessica.

