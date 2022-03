Dopo una lunga attesa, finalmente, si è conclusa la fase Pomeridiana di Amici. A partire da questa sera, 19 marzo, su Canale 5, sarà possibile assistere al Serale. Si entrerà nel vivo dello show, con ospiti eccezionali e performance degne di artisti professionisti. Gli allievi daranno il massimo per arrivare in finale, mentre i professori avranno il compito di guidarli lungo questo difficile percorso.

Stando alle anticipazioni del primo appuntamento, però, non mancheranno litigi e incomprensioni. In ogni edizione di Amici, si sono sempre verificati simili battibecchi. Capita spesso, infatti, che i giudici siano discordanti su alcune questioni o che i ragazzi non concordino con una determinata critica. Questa volta, sarà il turno di Stefano De Martino e Alessandra Celentano. I due, infatti, non si troveranno d’accordo sulla performance di Serena.

Amici 21, è guerra aperta tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino

Alessandra Celentano è famosa per essere un’insegnante piuttosto severa. Desidera che i ballerini rispettino un determinato standard e, quando ciò non accade, non esita a puntare il dito contro di loro. Nella puntata di questa sera di Amici, la professoressa giudicherà in modo molto severo Serena. Rivelerà che, per lei, la ragazza non possiede un fisico adatto alla danza.

Stefano De Martino, dopo aver ascoltato le sue parole, andrà su tutte le furie. Tra i due nascerà uno scontro difficile da gestire, che sfocerà in una vera e propria discussione. Come reagiranno gli altri professori? E Serena avrà qualcosa da dire?

Tanti ospiti in studio: presente anche Elisa

In passato, c’erano già stati degli scontri tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino. L’insegnante, infatti, l’aveva accusato di non essere all’altezza di altri ballerini che, negli anni, avevano fatto parte della scuola di Amici. È probabile che il loro trascorso abbia contribuito a rendere i toni della discussione ancora più incandescente.

Il clima della puntata di questa sera, per fortuna, sarà addolcito dalla presenza di ospiti importanti. Tra loro figureranno Elisa, che ha partecipato di recente al Festival di Sanremo con la canzone O forse sei tu, e Nino Frassica che, sicuramente, avrà un siparietto divertente da proporre.