La Pupa e il Secchione Show è appena iniziato, ma già subirà la prima piccola rivoluzione. Infatti la programmazione della trasmissione sta per cambiare. Scopriamo subito quando e come verrà modificata la messa in onda del reality di Barbara D’Urso.

La Pupa e il Secchione Show cambia programmazione: quando andrà in onda?

La prima puntata de La Pupa e il Secchione Show è andata in onda martedì su Italia 1, ma non rimarrà sempre così. Infatti dal sito Blasting News apprendiamo che a partire dalla terza puntata la programmazione cambierà. Il reality di Barbara D’Urso si sposterà al venerdì, esattamente in coincidenza della fine de Il Cantante Mascherato su Rai 1.

Infatti, stasera ci sarà la semifinale del talent show di Milly Carlucci, la terza puntata de La Pupa e il Secchione Show andrà in onda venerdì 1 Aprile. Invece, il Cantante Mascherato terminerà il 25 Marzo. Riassumendo dunque, i prossimi appuntamenti con il nuovo reality Mediaset saranno i seguenti:

22 Marzo 2022, seconda puntata

1 Aprile 2022, terza puntata

Le motivazioni che hanno portato la rete a questo cambio di programmazione ancora sono sconosciute e bisogna attendere la conferma ufficiale della stessa presentatrice.

Viola come il mare slitta

Mediaset ha imposto un altro cambiamento al suo palinsesto. Infatti la fiction con Can Yaman, Viola come il mare, slitterà ancora, al suo posto ci sarà il nuovo reality di Maria De Filippi, Ultima Fermata. A questo punto c’è la possibilità che la fiction possa essere spostata direttamente in autunno. Ma ancora non è stata dichiarata una data ufficiale.