Isabella Ricci e Fabio Mantovani stanno per convolare a nozze. I due si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne e, dopo pochi mesi di frequentazione, hanno deciso di abbandonare la trasmissione insieme. Nel giro di poco tempo, il loro legame è divenuto così forte ed indissolubile al punto da condurli verso il matrimonio. Vediamo cosa hanno dichiarato i due protagonisti alle pagine di Uomini e Donne Magazine, in edicola a partire da oggi, venerdì 18 marzo.

Quando e dove si sposeranno Fabio e Isabella di Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale di Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno parlato della loro relazione. I due, poi, hanno fatto anche un grande annuncio, ovvero, presto si sposeranno. La loro storia è nata negli studi del programma di Maria De Filippi e, nel giro di poco tempo, la coppia ha scelto di abbandonare la trasmissione arrivando a raggiungere quello che è lo scopo primario del talk show, ovvero, trovare l’amore.

Le nozze si celebreranno tra due mesi a Pescantina, zona in cui dimora Fabio e dove attualmente i due convivono. In merito alla cerimonia, però, Isabella ci ha tenuto a precisare di non volere assolutamente nulla di sfarzoso, anzi. Si tratterà di un evento che si svolgerà insieme a pochi intimi, circondati dall’amore delle persone care, amici e parenti.

L’abito della Ricci e i progetti futuri della coppia

Anche per quanto riguarda l’outfit, la Ricci ha precisato che non indosserà nessun vestito con lo strascico, in quanto lo reputerebbe decisamente fuori luogo. Come sempre, però, considerando il buon gusto che da sempre la contraddistingue, la donna sceglierà qualcosa di semplice, di elegante e romantico allo stesso tempo.

Nel frattempo, i due convivono a casa di lui, ma questa sembra non essere la dimora definitiva. Isabella e Fabio, infatti, amano viaggiare e spostarsi in giro per il mondo. Proprio di recente hanno trascorso una splendida vacanza alle Maldive. Pertanto, tra poco si sposteranno per sei mesi all’anno in una località molto calda nella quale viversi la loro vita di coppia e il loro amore. Tutti i fan, chiaramente, non possono che gioire con loro per questo lieto annuncio.

