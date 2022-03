Ieri sera è stata registrata la prima puntata del serale di Amici. Dopo lo spoiler che vi abbiamo fatto sugli ospiti ora è il momento di scoprire che cos’è successo nel Prime Time di Amici 21 e chi ha vinto le prove. Scopriamolo insieme.

Leggi anche: Dove vedere la replica della puntata di Amici 21

Cos’è successo nella prima puntata del serale di Amici 21 in onda il 19 Marzo?

La prima puntata del serale per gli allievi della scuola di Maria De Filippi è sempre un momento particolare, l’inizio di un nuovo percorso che potrebbe portarli al successo tanto desiderato. La giuria è identica: Stash, Stefano De Martino e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Guanto di sfida per i prof

Nella nuova versione del talent, a sfidarsi non solo solo gli allievi, anche i professori possono farlo tra loro. Si ricordano infatti quelli celebri di Arisa e Zerbi.

Gli spoiler ci raccontano di un guanto di sfida lanciato da team Todaro-Cuccarini contro quello di Rudy-Celentano. La prova consiste nel ballare vestiti da suore, come nel film Sister Act per Zerbi e Celentano, invece l’altro team ha danzato sulla musica di Grease. A vincere l’esilarante sfida è il team di Todaro e Cuccarini.

Le sfide della prima puntata del serale di Amici 21

Come comunicato nei vari daytime, i professori hanno lanciato molteplici guanti di sfida al fine di riuscire ad evidenziare il talento degli allievi della loro squadra in contrapposizione con quello degli altri. La formula di questo serale è uguale a quella dell’anno passato: i vari team capitanati dai prof si fronteggiano in un testa a testa.

Per decretare chi dovesse iniziare i giudici hanno dovuto fare l’Oreo challenge. Grazie ad essa hanno scelto la busta in cui era contenuto il nome della squadra che avrebbe iniziato. La prova è vinta da Emanuele Filiberto di Savioia che pesca la busta Zerbi-Celentano.

La prima sfida

Sono le squadre di Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Peparini a scendere in campo per primi. Il clima è tesissimo anche perché tra i due professori di canto ci sono stati innumerevoli dissapori.

Prima manche: Albe vs Luigi, vince Luigi

Seconda manche: John Erik vs Calma, vince John Erik

Terza manche: Crytical vs Luigi, vince Luigi

Alla fine il risultato finale è stato schiacciante. Il team delle professoresse Anna Pettinelli e Veronica Peparini è stato schiacciato da quello di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A dover abbandonare la scuola è Alice.

La seconda sfida

La seconda sfida ha visto protagonisti (di nuovo) il team Zerbi-Celentano contro Todaro-Cuccarini.

Prima manche: Luigi vs Alex, vince Luigi

Seconda manche: Leonardo vs Sissi, vince Sissi

Terza manche: Michele vs la squadra avversaria, sfida annullata

Quarta manche: Michele e Carola vs Aisha e Sissi, vincono i ballerini

Lo squadrone di Zerbi e Celentano anche questa volta incassa una vittoria schiacciante e manda all’eliminazione Christian, ma non è ancora detto per l’allievo. Ci sarà infatti il ballottaggio finale.

La terza sfida

L’ultima sfida della puntata vede di nuovo protagonisti il team Zerbi-Celentano. Questa volta contro di loro ci sono di nuovo Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Prima manche: Serena vs LDA, vince Serena

Seconda manche: Sissi vs Leonardo, vince Sissi

Terza manche: Alex vs LDA, vince LDA

Finalmente anche lo squadrone Zerbi – Celentano perde e al ballottaggio finale finisce Gio Montana, l’allievo che era stato eliminato nei daytime da Anna Pettinelli e poi recuperato da Zerbi. Si scoprirà chi uscirà solamente sabato durante la diretta.

Raimondo Todaro punge Rudy Zerbi

Il professore di latino americano proveniente da Ballando con Le Stelle ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e anche in questa prima puntata del serale non si smentisce. Infatti, ha deciso di provocare Rudy Zerbi regalandogli in dono un cannocchiale. Il motivo? Così vede meglio la ballerina Francesca.

Amici 21, Le preferenze dei giudici del serale nella prima puntata

Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News ci sono già le prime predilezioni dei giudici, notate dal pubblico in studio. Ecco quali sono:

Luigi sembra piacere a Stash, il cantante dei The Kolors ha detto di rivedersi in lui nel look e nello stile.

sembra piacere a Stash, il cantante dei The Kolors ha detto di rivedersi in lui nel look e nello stile. Serena, molto apprezzata da tutti, ma in particolar modo da Stefano De Martino

molto apprezzata da tutti, ma in particolar modo da Stefano De Martino Carola è la preferenza di Emanuele Filiberto.