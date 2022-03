Dal prossimo lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5, è pronta ad aprire i battenti una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi, però, stava per essere travolto dall’emergenza Covid.

Isola dei Famosi: naufraga e inviato in viaggio

A due anni dall’inizio della pandemia, l’Isola dei Famosi 16 stava per essere travolta dall’emergenza sanitaria causa dal Covid. Alvin in qualità di inviato e Cicciolina (Ilona Staller all’anagrafe) erano risultati positivi all’infezione.

A pochi giorni dalla partenza per l’Honduras, l’emergenza è rientrata: sia l’invito che la naufraga sono in partenza per l’Honduras. Entrambi i protagonisti della spiacevola vicenda sono risultati negativi al Covid-19. Dunque, Cicciolina farà parte del cast così come Alvin seguirà i concorrenti da vicino.

La produzione stava pensando un ‘piano B’

Nel caso Alvin e Cicciolina non fossero potuti partire per l’Isola dei Famosi 16, la produzione con la collaborazione di Ilary Blasi stava pensando ad un piano. Per quanto riguarda la naufraga non è chiaro cosa si stava studiando. In merito all’inviato invece, pare che Vladimir Luxuria avrebbe dovuto prendere momentaneamente il suo posto.

Anziché ricoprire il ruolo di opinionista, in attesa della negativizzazione di Alvin, Luxuria sarebbe volata in Honduras. Per chi non avesse seguito in precedente il reality show, Vladimir Luxuria aveva già ricoperto il ruolo di inviata dell’Isola dei Famosi.