Clarissa è stata l’unica tra le sorelle Selassié a non raggiungere la tanto agognata finale del Grande Fratello Vip. La principessina non è riuscita a convincere il pubblico, ma in un modo o nell’altro è sempre riuscita a mantenere l’attenzione su di sé.

Più volte, infatti, ha usato i social per lanciare frecciatine verso i suoi ex compagni di avventura. Le sue parole sono state molto criticate e, anche adesso, dopo la conclusione della sesta edizione del reality, continua a esporsi per dire la sua.

Negli ultimi giorni, ha ricevuto delle pesanti accuse da parte di Sophie Codegoni secondo cui avrebbe provato a conquistare il cuore di Alessandro Basciano. Clarissa, incredula, ha deciso di replicare con fermezza, dando la sua versione dei fatti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

GF Vip, Clarissa Selassié sotto accusa: “Ho sempre supportato la mia amica”

Clarissa Selassié, nelle ultime ore, ha usato il suo profilo Instagram per spiegare cosa è successo con Alessandro Basciano. La principessina, sempre molto attiva sui social, infatti, sembra tenere molto all’opinione dei suoi fan.

Stando alle sue parole, prova un forte affetto nei confronti di Sophie Codegoni. Fin dall’inizio, ha sempre cercato si supportarla e di darle il suo sostegno. Le è stato accanto anche quando la sua famiglia ha deciso di fare un passo indietro. Non ha mai voluto contrastarla, né ferirla in alcun modo:

Ci tengo a dirvi solo che io ho sempre supportato la mia amica (Sophie) anche fuori dalla casa e non mi sono mai esposta contro di lei

Clarissa Selassié non è single: “Ho una persona speciale”

Clarissa Selassié non si è solo limitata a parlare della sua posizione, ma ha anche affrontato il discorso legato ad Alessandro Basciano. Ha ammesso di non essere interessata a lui in alcun modo e di non aver provato ad attirare la sua attenzione. È troppo legata all’amicizia con Sophie Codegoni per comportarsi in questo modo. Inoltre, nella sua vita, ha una persona speciale a cui dedicarsi. Non si è mai dilungata sulla sua vita sentimentale ma, alla luce dei fatti, ha ritenuto opportuno dare qualche informazione in più. Tutto questo, a parer suo, rappresenta anche una mancanza di rispetto nei confronti del suo interesse romantico.

Da parte mia almeno sono ancora molto legata a lei e mi dispiace di questo accaduto, sono sempre stata fin dal primo giorno legata a lei e ho ben altro da fare che provarci con il fidanzato di una delle mie amiche più care.

Per Clarissa Selassié queste voci costituiscono solo un modo per fare gossip. Non sa chi ha messo in giro queste voci, ma spera vivamente che non siano stati gli stessi Sophie e Alessandro a farlo.

Cosa succederà all’amicizia tra Clarissa e Sophie? Le due troveranno il modo per riappacificarsi? Oppure la fine del GF Vip segnerà anche la fine del loro rapporto?