Sono la coppia più amata del Grande Fratello Vip 6, nonostante non siano una coppia. Sono seguitissimi, ma mantengono il massimo riserbo. Hanno il loro fan club, ma non hanno mai fatto niente per crearlo. Sono i Jeru: la crasi tra Jessica Selassié e Barù Gaetani. Ma cosa sta succedendo tra di loro finito il Grande Fratello? Scopriamolo insieme.

Dopo il GF VIP 6, che rapporto hanno Barù e Jessica?

Dopo la vittoria di Jessica al Grande Fratello Vip 6 si sono perse un po’ le tracce dei loro rapporti. La princess ha rilasciato un’intervista a Chi nella quale ha detto:

“Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello. C’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo”.

Ma ha lanciato anche una frecciatina all’indirizzo del food blogger:

“Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano”.

La ragazza uscita dal reality di Canale 5 è molto diversa da quella che è entrata. Ora si sente sicura delle sue possibilità e non ha più tempo da perdere dietro amori unilaterali. Ma come avrà reagito il nobile?

E comunque dal suo ingresso nella casa ha avuto occhi solo per lei.

Che cos’ha fatto Barù dopo il Grande Fratello Vip 6?

Il nipote di Costantino Della Gherardesca subito dopo la proclamazione della vincitrice si è complimentato, ha salutato tutti e se n’è andato. A conferma del fatto che la sua ritrosia durante il reality era vera, non un personaggio costruito per catturare l’attenzione. In mezzo a tanti personaggi bramosi di fama e disposti a tutto pur di averla, lui preferisce la sua pace e le sue abitudini. Infatti, il giorno dopo ha mantenuto la promessa e condiviso il suo bagno in mare, che tanto desiderava. Ma nei confronti della princess?

A quanto pare il quarantenne ha iniziato a seguirla su Instagram ieri e dopo qualche tempo, anche la princess ha ricambiato. Sarà forse un segnale che finalmente si sono visti o accordati per farlo? Lo scopriremo presto!