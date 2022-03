A un passo dall’inizio dell’Isola dei famosi 2022, Clemente Russo si è molto aperto durante un’intervista rilasciata al magazine Nuovo. Il protagonista ha parlato delle sue passate esperienze televisive e si è soffermato soprattutto su quanto accadde al GF Vip, da cui venne squalificato. Poi non ha potuto fare a meno di fare qualche interessante considerazione sul reality show che si accinge a cominciare. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato.

Il dramma vissuto da Clemente Russo dopo il GF Vip

Nel corso di una recente intervista, Clemente Russo ha raccontato un dramma vissuto subito dopo la sua partecipazione al GF Vip. In tale occasione, infatti, il protagonista fu squalificato per aver pronunciato delle parole piuttosto forti nei confronti di un suo compagno d’avventura. Dopo quell’esperienza cominciò per Clemente un periodo davvero difficile. Tutti lo abbandonarono e gli voltarono le spalle per quello che aveva combinato.

L’unica persona che decise di restare al suo fianco e di fornirgli tutto il supporto di cui avesse bisogno fu sua moglie Laura. Lei è stata l’unica in grado di riuscire a rimettere in piedi il pugile dopo un durissimo k.o. Grazie a lei, infatti, poco alla volta Clemente ha recuperato la fiducia in se stesso e adesso è pronto per affrontare la vita e per cimentarsi in nuove avventure.

Il pugile parla del covid e dell’Isola dei famosi 2022

Il futuro naufrago dell’Isola dei famosi, 2022, poi, ha spiegato anche il difficile momento vissuto a ridosso delle Olimpiadi. Il pugile, infatti, non ha potuto prendere parte all’evento in quanto positivo al covid. Questa fu per lui un’ennesima disdetta che lo ha fatto stare certamente molto male.

Ad ogni modo, dopo aver menzionato tutti questi momenti poco piacevoli, Clemente ha voluto spendere qualche parola anche sul reality show che sta per cominciare. A tal proposito, ha detto di non vedere l’ora di intraprendere questa nuova avventura. Il pubblico, inoltre, deve prepararsi a tutto in quanto lui è un grande intrattenitore, pertanto, ce ne saranno da vedere delle belle.