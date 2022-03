Oggi, giovedì 17 Marzo è stata registrata la prima puntata del serale di Amici. In attesa di ulteriori anticipazioni possiamo fornirvi subito i nomi degli ospiti ufficiali di Amici in onda sabato 19 Marzo.

Amici 21, chi sono gli ospiti ufficiali della prima puntata del serale

A soli due giorni dall’esordio della prima serata di quest’edizione scopriamo chi ci sarà oltre alla giuria. Volti conosciuti al pubblico di Maria De Filippi, gli ospiti ufficiali della prima puntata del serale sono Nino Frassica ed Elisa. Il comico presto sarà in televisione per l’amata fiction Rai Don Matteo 13, al fianco di Raoul Bova.

Invece Elisa, reduce dal successo di Sanremo 2022, è un volto molto amato dal pubblico del talent di Canale 5 perché è stata direttore artistico per diversi anni insieme ad Emma Marrano. La cantante nel programma di Maria De Filippi ha mostrato il suo volto più umano, dolce, oltre alla grande competenza e professionalità che la contraddistinguono. Fu proprio lei ad avere in squadra Stash con i The Kolors quando erano allievi della scuola di Maria De Filippi.