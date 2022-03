Nella puntata del 16 marzo di Uomini e Donne è avvenuto un episodio alquanto interessante. Un cavaliere, infatti, è stato costretto ad andare via dal programma dopo aver fatto delle domande piuttosto inaspettate e imbarazzanti. Nello specifico, sono saltati fuori dei retroscena sui presunti cachet percepiti dai partecipanti per prendere parte al talk show. Vediamo che cosa è emerso.

La domanda sui cachet dei partecipanti di Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un avvenimento decisamente degno di nota. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Sergio e Daniela. Il cavaliere è giunto nella trasmissione la scorsa puntata dichiarandosi molto interessato alla dama in questione. Tra loro, però, le cose non sembra stiano andando molto bene, specie a seguito dell’esterna che hanno fatto.

I due, infatti, hanno deciso di uscire insieme per conoscersi meglio ma, ad un certo punto, la conversazione ha preso una piega inaspettata. Piuttosto che soffermarsi sull’interesse reciproco, infatti, il cavaliere ha cominciato a fare delle domande alquanto inaspettate alla sua interlocutrice. Nel dettaglio, le ha chiesto se i partecipanti del programma percepiscano un compenso per stare in studio. Daniela è rimasta basita dinanzi questa richiesta, sta di fatto che non ha potuto fare a meno di riportare la faccenda anche in puntata.

Potrebbe interessarti: Ecco come rivedere la replica di Uomini e Donne

Cavaliere costretto ad andare via dopo il putiferio

Nel momento in cui è stato intavolato questo argomento, tra i presenti è scoppiato il caos. Tina Cipollari, infatti, ha preso la parola per attaccare Sergio dicendogli di essere stato davvero scortese e inopportuno con quella domanda. L’esponente del parterre femminile, dal canto suo, ha infierito dicendo che il suo interlocutore con quella domanda avesse anche messo in dubbio la credibilità della trasmissione.

Sergio, allora, si è sentito messo alle strette, al punto da decidere di andare via. Sulla faccenda è intervenuta anche la padrona di casa, la quale ha dichiarato di credere che le intenzioni del cavaliere non siano state maliziose, tuttavia, lui avrebbe fatto più bella figura se avesse fatto questa domanda direttamente alla redazione piuttosto che a una dama. Dopo questo intervento, poi, il cavaliere non ha potuto fare altro che andare via.

“Mi hai fatto una domanda molto precisa” #UominieDonne pic.twitter.com/TLeye0p8gY — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 16, 2022

#uominiedonne

Ma perché risentirsi tanto se uno esterno alla trasmissione chiede se i partecipanti sono retribuiti? Allora c'è un fondo di verità. — ACM ❤🖤 Rachele ❣ (@ACM_Chia) March 16, 2022