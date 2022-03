L’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sembra essere sempre più al capolinea. Le ultime dichiarazioni del figlio di Alba Parietti – rilasciate a GFVip Party – non sono affatto piaciute al web influencer.

Il retroscena di Oppini

Intervenuto a GFVip Party, Francesco Oppini ha raccontato alle conduttrice Giulia Salemi e Gaia Zorzi di avere rivisto Tommaso. A tal proposito il figlio di Alba Parietti ha precisato di non avere reso noto l’incontro perché non tutto quello che si fa deve finire in rete:

“Era una roba da tenere per i fatti nostri”.

Poi, Oppini jr ha svelato un retroscena a Gaia riguardante il congiunto:

“Tuo fratello vuole comprare un altro gatto, devo accompagnarlo forse a vederlo”.

Lo sfogo di Zorzi

Su Instagram, Tommaso Zorzi sembra non avere preso bene le dichiarazioni rilasciate da Francesco Oppini. Scendendo nel dettaglio, il web influencer ha affermato di essere entrato sui social e di avere la casella dei messaggi intasata dai fan che chiedevo informazioni sull’acquisto di un nuovo felino.

Il 26enne ha precisato di non capire come sia nata la cosa, ma si è tolto qualche sassolino dalla scarpa:

“Ho abbandonato un certo tipo di dinamiche tempo fa e sinceramente non presterò il fianco oggi”

Il diretto interessato dopo avere precisato che non prendere un altro animale perché già ha tre gatti, ha fatto sapere di essere stanco visto che da tre mesi ha preferito la via del silenzio:

“Continuerò a tacere con il c… sempre un po’ più rotto”.

Zorzi-Oppini: amicizia al capolinea?

Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi avevano instaurato un bellissimo rapporto. All’interno della casa di Cinecittà, il web influencer aveva confidato di provare dei sentimenti per Francesco. Terminato il reality show, però, i due hanno smesso di frequentarsi. A quanto pare i due ex coiquilini hanno uno stile di vita differente. Inoltre, il web influencer non avrebbe gradito alcune esternazioni dell’ex amico.

In particolare, Zorzi sarebbe venuto a conoscenza di alcuni video del passato in cui Oppini jr ironizzava con i suoi amici delle persone omosessuali.