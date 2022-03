Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono finalmente liberi di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Le luci del Grande Fratello Vip 6 si sono spente fino a settembre e i due stanno già convivendo. “Chi” ha dedicato loro un’intervista di coppia nella quale si sono raccontati tra gioie e progetti per il futuro.

Il futuro dei basciagoni

I due vipponi sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini raccontano le prime impressioni sulla convivenza. Stanno vivendo insieme in una casa a Milano, trovata dalla mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne. Alessandro Basciano confessa di aver il desiderio di mantenere la sua attività professionale in Italia, infatti lui prima lavorava in un ristorante a Madrid, che stava andando a gonfie vele:

“Ho parlato con gli altri soci e tornerò in Italia perché qui ci sono mio figlio e Sophie. Ero andato lì per scappare, ora voglio tornare. oglio realizzarmi nel lavoro e voglio mettere in pratica tutto quello che ci siamo detti io e Sophie. Se una ragazza di 20 anni ti dice: “Voglio stare con te per sempre” e tu le rispondi: “Voglio tutto da te”, non devi lasciare che restino solo belle parole”.

Anche Sophie Codegoni ha le idee molto chiare sul suo futuro:

“Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci il nostro tempo”.

La frecciatina verso Jessica Selassié

L’ex tronista raccontando gli inizi del suo amore con Alessandro racconta:

“L’unico dubbio che avevo all’inizio era proprio questo. Pensavo: “È venuto per giocare, per fare il tentatore”. Ma, dopo quattro giorni, mi ha raggiunta in sauna e mi ha confessato: “Ho detto ad Alfonso Signorini che sono entrato per portarti via con me”. Con Sole ci ridiamo, è stata il nostro Cupido. Jessica, invece, mi sembrava molto presa da Ale e mi dispiace perché siamo molto amiche”.

Queste parole si accompagnano ad un sospetto che i fan stanno avendo in queste ore. Infatti le due ex concorrenti pur essendo uscite dal reality di Canale 5 come grandi amiche, ora non si seguono sui social. Se subito dopo la finale Sophie aveva condiviso la vittoria dell’amica, ora non ci sono tracce di loro scambi e le dichiarazioni di entrambe fanno sospettare che il rapporto si sia spezzato.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ha rilasciato una dichiarazione nell’intervista al settimanale “Chi” molto sospetta, infatti ha detto:

“Una è già scoppiata, quella fra Miriana e Biagio. Forse quella che vedo meno solida, ma solo per la distanza, è la coppia formata da Sophie e Alessandro”.

Benché le parole siano molto caute, dal reality abbiamo imparato a conoscere la princess e sappiamo che dietro di esse si nasconde sempre un mondo.

Le avances di Clarissa Selassié

A quanto pare i problemi però non sarebbero solo con Jessica, infatti nell’intervista Sophie Codegoni parla di alcuni retroscena durante le registrazioni del reality show. La princess uscita per prima dalla casa non si sarebbe comportata bene, la tronista ha dichiarato:

“So che ci sta provando con lui, gli dice: ‘Tanto tra poco tornerai single, vuoi il mio numero?’. Poi però la stessa Clarissa mi scrive: ‘Mi manchi, come stai?’. Mah..”

Insomma, chissà se rivedremo mai le princess con la vippona. Forse, come disse in puntata Alfonso Signorini, quando si esce dal reality, le amicizie sono le prime a scoppiare.