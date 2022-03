Jessica Selassiè è la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma cosa si cela dietro al passato della giovane? A rivelarne retroscena inediti è il Corriere Della Sera oggi in un articolo firmato da Renato Franco

Jessica Selassié: i retroscena sul padre

Il padre di Jessica porta il nome di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, ma in realtà pare si chiamasse Giulio Bissiri e sembra fosse figlio di un cavallerizzo sardo. Nel corso della sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip, Jessica aveva dichiarato che il suo bisnonno fosse stato spodestato 47 anni fa e suo padre fosse riuscito a scappare raggiungendo l’Italia e mettendosi in salvo. A quel punto, fu costretto a cambiare nome per non farsi scoprire. Successivamente, poi, l’uomo andò a Londa, nel tentativo di riallacciare i rapporti con la famiglia.

Il signor Giulio Bissiri, però, non si sarebbe comportato in maniera sempre esemplare nei confronti della legge. Attualmente, infatti, si trova in galera per scontare la pena generata a seguito della scoperta di una serie di truffe di cui si sarebbe reso protagonista. Pare che le ragioni celate dietro la sua prigionia risiedano in un raggiro da oltre 10 milioni di franchi. Nello specifico, pare che l’uomo in questione avesse falsificato anche dei documenti nel corso della sua vita, convincendo tutti di avere un titolo nobiliare che, in realtà, non gli apparterrebbe.

La precedente esperienza televisiva di Jessica e i dubbi sulla carriera universitaria

Tornando a Jessica Selassiè, però, la ragazza si è sempre distinta per il suo essere pacata e tranquilla. Quella del GF Vip non è la sua prima esperienza televisiva, in quanto in passato ha partecipato anche a Riccanza. In tale trasmissione raccontava come fosse vivere da principessa, girare per le varie città con un autista ed essere scarrozzate a fare shopping sia da sola sia con le amate sorelle. All’epoca disse anche di non essere mai salita su un mezzo pubblico in Italia in quanto le danno un grande fastidio.

Anche sulla sua carriera universitaria ci sono tanti dubbi. Lei ha sempre dichiarato di essere laureata, ma c’è chi ha messo in dubbio anche questo dichiarando che non ci siano affatto documentazioni atte a certificare l’avvenuto conseguimento di questo titolo. Insomma, un passato intriso di segreti che, tuttavia, le ha comunque permesso di aggiudicarsi il titolo di vincitrice di questa edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip.