La prima puntata del nuovo show di Barbara D’urso è stata un successo. È riuscita a tenere alta l’attenzione del web, arrivando a superare i 40 K con l’hashtag #LaPupaeilSecchioneShow e oltre il 50 K con quello #Barbara. Ancora una volta, la signora di Pomeriggio 5, riesce a confezionare un prodotto trash, leggero, e di puro spettacolo assemblando insieme un cast che sa dove puntare.

La Pupa e il Secchione Show, lo scontro tra Mila Suarez e Soleil Sorge

Grande attesa c’era per uno dei giurati: Soleil Sorge. L’italoamericana, terminata l’esperienza del Grande Fratello Vip 6, si è buttata in questa nuova partecipazione televisiva, quasi senza avere riposo. L’inserimento nel cast di una persona così discussa aveva un chiaro scopo: provocare scontri e discussioni. Le premesse sono state tutte rispettate!

Infatti, benché l’influencer nella veste di giurata sembra essere a suo agio, sono i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show a provocarla. Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, che già aveva dichiarato sui social quanto trovasse “falsa, bugiarda e calcolatrice” la gieffina, ieri sera non ha mancato di insultarla.

Ma è quando Soleil Sorge lancia una delle sue stoccatine, che la miccia si accende. Infatti, la modella si è lamentata del fatto che oggi tutti inscenassero finte nozze, facendo un chiaro riferimento ad Alex Belli e Delia Duran, così l’amica artista l’ha provocata:

“Forse ti rode che non ha sposato te”.

Immediata la risposta dell’altra: “Forse rode a te che ti ha scaricato”. Ma l’influencer non se lo fa dire due volte e risponde: “Hai visto un altro programma”.

Da quel momento in poi non c’è stata pace tra le due. Infatti la concorrente non aspettava altro che insultarla, come già da tempo faceva sui social. Tanto che arriva a dire a Soleil che lei è lì grazie al rapporto con Alex Belli e ha sempre ottenuto posti in televisione grazie ai suoi rapporti con gli uomini, la ragazza non si scompone, ma rimanda al mittente le accuse. È però Federico Fashion Style ad infastidirsi e dire:

“Io non lo accetto”

L’influencer italoamericana non si preoccupa: “Fa niente, d’altronde è una pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto“. Ma Barbara D’Urso mette la concorrente nei binari e le dice chiaro e tondo che la giurata è lì per il suo grande successo, non per altre persone. Il trash è servito

Federico dalla parte di Soleil dicendo "io non lo accetto eh"

La frecciatina di Gianmarco Onestini a Soleil Sorge

Il confronto con Gianmarco Onestini è più educato e signorile, ma non meno efficace. Il ragazzo è l’ex cognato di Soleil, fratello di Luca Onestini, che la scelse a Uomini e Donne, per poi essere scaricato in diretta televisiva mentre si trovava al Grande Fratello Vip. Da sempre e per ovvi motivi il ragazzo, che si trova tra i “secchioni” nello show di Barbara D’Urso, non digerisce la giurata e l’ha fatto capire fin dalla prima puntata.

Essendo ritornato dall’Estero oggi, Gianmarco non ha potuto presenziare fisicamente alla puntata, ma era in collegamento dalla bolla. Pur essendo stato presente per appena qualche minuto ha lanciato subito la sua stoccatina all’ex cognata. Infatti quando lei gli ha cordialmente detto di essere felice di rivederlo, lui le ha risposto senza peli sulla lingua:

“Beh non posso dire di essere altrettanto felice di rivedere te, ma sono contento di essere qui. Per me è n piacere e un onore poter partecipare a questo programma”.

L’italoamericana non ha reagito, ha lasciato correre e nemmeno la presentatrice ci si è soffermata. In generale, durante la prima puntata Soleil ha evitato gli eccessi del GF VIP, scegliendo di avere una linea meno dura, ma mantenendo sempre le sue battutine velenose. Ma gli scontri non sono finiti perché Barbara D’Urso ha messo in coppia Gianmarco Onestini e Maura Laura De Vitis, l’ex di Paolo Brosio che non sopporta Soleil. Una coppia che darà del filo da torcere alla giurata!