La Pupa e il Secchione Show ha avuto un inizio molto rocambolesco. Il programma di Barbara D’Urso prima ancora della messa in onda ha dovuto affrontare la positività al covid della giurata Antonella Elia, che è stata video – collegata per tutta la durata della puntata, il forfait del figlio segreto di Emanuele Filiberto di Savoia, l’infortunio di Paola Caruso. Insomma, il reality di Italia 1 ha lasciato la conduttrice con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Ma nel corso della puntata c’è stato anche un infortunio che ha spaventato anche Barbara D’Urso. Ecco cos’è successo.

La Pupa e il Secchione Show, chi è caduto?

Nell’ultima parte della puntata la giuria formata da Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia hanno dovuto scegliere due coppie da mandare in eliminazione. Ad essere scelti sono state: la troppia costituita da Asia, Emy e Alessandro De Meo e il team Mila Suarez e Mirko Gancitano.

Ad uscire vincitori dall’ultimo test sono stati questi ultimi, ma un’imprevisto è capitato alla troppia. Infatti il secchione Alessandro De Meo, mentre usciva dalla cabina, è caduto rovinosamente a terra.

Il gelo è calato sullo studio. In giuria hanno esclamato “Oddio, poverino”. Subito la conduttrice si è avvicinata al ragazzo:

“Ma ti sei fatto male?”

Lui però l’ha rassicurata affermando di stare bene, dopo un breve controllo per vedere se avesse segni evidenti della caduta, la trasmissione è proseguita, ma Barbara D’Urso ha rassicurato i concorrenti: “Dalla prossima volta metteremo delle ciabattine“.

Alla fine nessuno è stato eliminato, ma la troppia sconfitta è finita nello sgabuzzino. Ma conosciamo meglio il secchione che ha avuto il primo incidente della stagione.

Chi è il secchione Alessandro De Meo?

Alessandro De Meo è un ragazzo giovane (25 anni) e pieno di passioni, studente di vulcanologia, afferma di amare “rilassarsi”, per lui “la vita non è sempre stare sui libri”.

Laureato già in geologia con una tesi sulle cozze, non ha molto successo con le donne, tanto che è single e non sembra in procinto di cambiare questa condizione. Forse ci riuscirà a La Pupa e il Secchione?

