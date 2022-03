Manca poco meno di una settimana all’inizio dell’Isola dei Famosi e sorgono già i primi problemi. Così come La Pupa e il Secchione Show è stato contraddistinto da una serie di imprevisti, sembra che anche su questo nuovo reality Mediaset si stiano abbattendo i primi problemi.

Isola Dei Famosi, il ruolo di Alvin è a rischio. Perché?

Dopo la conferma ufficiale del cast sembrava tutto pronto per la partenza in Honduras, ma un imprevisto sta creando dei disagi. Infatti, l’inviato esterno Alvin, che sarebbe dovuto partire con i concorrenti per il momento non potrà farlo. È risultato positivo al covid – 19.

Dopo Antonella Elia, che però è riuscita ad essere presente alla prima puntata con un video collegamento, anche Alvin potrebbe dover posticipare l’inizio del suo viaggio. Infatti finché non si negativizzerà non potrà partire con i concorrenti.

Isola Dei Famosi, chi sostituirà Alvin?

La domanda che in queste ore ci si pone è come riuscirà la rete ad affrontare un eventuale forfait per problemi di salute del presentatore. Ma il piano B c’è già fin dall’inizio. Infatti, all’interno della giuria c’è una persona che ha già ricoperto quel ruolo nell’edizione di Rai 2: è Vladimir Luxuria, che partì in Honduras proprio quando al timone c’era Nicola Savino, suo collega ora in giuria.

Pertanto, se Alvin non dovesse riuscire a negativizzarsi per tempo prima della partenza, al suo posto l’inviata in esterna sarà Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare ha la parlantina giusta per poter raccontare ciò che accadrà ai naufraghi e la giusta esperienza per sopportare l’esperienza survivor del reality di Canale 5. Probabilmente la decisione presa dalla rete la scopriremo direttamente lunedì 20 Marzo, nella prima puntata dell’Isola dei Famosi.