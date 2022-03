Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. L’ex Miss Italia dopo essere uscita dal gioco, è tornata attiva sui social. Dopo essere stata messa al corrente di essere stata chiamata per mesi “lavapiatti”, la diretta interessata ha detto cosa pensa del nomignolo.

L’episodio incriminato

Nella casa più spiata d’Italia, Manila Nazzaro si è data da fare per le faccende domestiche. Addirittura, la gieffina spesso discuteva con i suoi coinquilini per le pulizie. I telespettatori guardando la diretta h24 hanno spesso notato che l’ex Miss Italia era intenta a lavare i piatti.

Per questo motivo, alcuni utenti hanno cominciato a chiamare Manila con il soprannome di “lavapiatti”. Durante una discussione con Soleil Sorge, anche la 27enne italo-americana aveva chiesto alla coinquilina di tornare a lavare i piatti piuttosto che parlare di cose che non la riguardavano.

La reazione di Nazzaro

Uscita dal Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro ha visualizzato alcuni video riguardanti il suo percorso all’interno della casa di Cinecittà. A tal proposito la diretta interessata è venuta a conoscenza del soprannome che alcuni telespettatori le avevano dato.

Su Twitter, l’ex Miss Italia ha replicato:

“Pensano di offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti di tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa di essere cosi. Respect.“

La 44enne pugliese ha spiegato che la collaborazione è alla base di ogni cosa, soprattutto in un programma come il Grande Fratello Vip. Infine, Manila ha precisato di essere orgogliosa di quello che è e ha invitato le persone a non fare delle inutili guerre.

