Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno ricoperto il ruolo di opinioniste. La loro presenza è stata molto apprezzata dal pubblico a casa. La schiettezza dimostrata, infatti, ha permesso di porre attenzione su dinamiche sottovalutate o non completamente approfondite. Entrambe hanno deciso di rilasciare una dichiarazione al settimanale Chi per parlare dell’esperienza vissuta nel reality.

Si sono concentrate sui concorrenti, esprimendo le loro preferenze e citando il protagonista che meno le ha entusiasmante. Sonia Bruganelli è tornata a parlare della lite con Alfonso Signorini, mentre Adriana Volpe, senza peli sulla lingua, ha dato la sua opinione su Alex Belli.

GF Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe parlano della sesta edizione: le rivelazioni

Lunedì 14 marzo, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sono stati mesi molto intensi, animati sia dai concorrenti che dalle opinioniste in studio. Le due showgirl hanno ammesso di aver provato tante emozioni in questo percorso. Per Sonia, il momento più intenso è stato quando Giucas Casella è tornato nella casa, mentre Adriana Volpe si è commossa davanti alla dedica fatta da Imma Battaglia.

Ovviamente, Sonia non ha potuto fare a meno di citare la lite avuta con Alfonso Signorini. Si è trattato di un episodio spiacevole che l’ha lasciata con l’amaro in bocca. Anche il pubblico, subito dopo l’accaduto, ebbe molto da ridire.

Adriana Volpe ai ferri corti con Alex Belli: “Mi sono infervorata”

La situazioni che più hanno turbato Adriana Volta, invece, sono state quelle legate ad Alex Belli. La storia che aveva cercato di mettere in piedi non è mai riuscita a convincerla. In più occasioni, ha cercato di smascherarlo per far trapelare la verità:

Mi sono infervorata contro Alex Belli e ho cercato di asfaltarlo quando millantava una realtà da soap opera che ho sgamato subito

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono molto diverse. Durante il reality, più volte, hanno dimostrato di essere in contraddizione. Su una cosa però concordano: Tommaso Eletti è il protagonista che meno gli è rimasto nel cuore. In effetti, la sua permanenza nella casa non ha avuto grande risonanza. Non è stato in grado di creare nuove dinamiche, né di inserirsi in quelle portate avanti dai suoi compagni d’avventura.

Per Sonia, il vip che si è distinto maggiormente è stato Giucas Casella, mentre Adriana Volpe ha apprezzato molto il percorso di Aldo Montano.

Sonia e Adriana di nuovo al GF Vip?

Anche se è ancora troppo presto per fare ipotesi sulla settima edizione del GF Vip, Alfonso Signorini ha già confermato l’intenzione dei dirigenti Mediaset di rinnovare lo show. Sonia, durante l’intervista, è apparsa piuttosto dubbiosa su un suo possibile ritorno, mentre Adriana Volpe, fin da ora, sembra pronta a lanciarsi in una nuova avventura:

Al fianco di Alfonso accetterei qualunque sfida