A partire dal 19 marzo, su Canale 5, andrà in onda il Serale di Amici. Si tratta di un evento molto atteso dal pubblico. Per mesi, infatti, attraverso le puntate pomeridiane del talent show, gli spettatori hanno avuto modo di seguire il percorso iniziale dei concorrenti.

Stando alle ultime anticipazioni, ci saranno novità sorprendenti. Maria De Filippi, da sempre campionessa di ascolti, ha curato tutto nei minimi dettagli. Sono trapelate informazioni sulla giuria, sugli ospiti e sulla possibile presenza di Belen.

Amici, tutto pronto per il Serale: ecco le novità

Finalmente, dopo mesi di attesa, tutto è pronto per il Serale di Amici. Gli allievi, dopo essere stati divisi dai professori in tre differenti squadre, dovranno mettercela tutta per riuscire a rimanere nello show. La giuria, composta da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, avrà il compito di valutare le performance dei ragazzi, con particolare attenzione verso gli eventuali miglioramenti.

Rispetto alla stagione precedente i giudici non sono cambiati. Durante l’anno scorso, la loro presenza ha assicurato un enorme successo. Gli ascolti da capogiro, infatti, hanno reso l’edizione passata indimenticabile.

Ovviamente, tutti gli occhi sono puntati sui giovani cantanti e ballerini. I professori, poco prima della fine del Pomeridiano, hanno cercato di dare vita a squadre bilanciate, con la presenza di ballerini e cantanti.

Amici si rinnova: addio ai coach e tanti nuovi ospiti

Una delle novità principali di questa edizione di Amici sarà l’assenza dei coach. Negli anni passati, la loro figura è sempre stata importante, sia per gli allievi che per l’indice di gradimento del pubblico. Questa volta, saranno i professori a fare le loro veci. Dovranno impegnarsi al massimo per guidare i giovani artisti durante il percorso. Come già accaduto nelle puntate del Pomeridiano, è probabile, che non mancheranno scontri e incomprensioni.

Nelle ultime ore, inoltre, si è iniziato a discutere della possibile presenza di Belen Rodriguez. Per ora, non c’è alcuna conferma ufficiale, ma sembra che la showgirl argentina salirà sul palco di Amici durante uno degli appuntamenti serali.

Per quanto riguarda gli ospiti, verrà dato spazio a Marco Mengoni ed Elisa . Inoltre, potrebbero esserci anche ex concorrenti del talent show come Emma Marrone, Elodie, San Giovanni, Irama ed Elena D’Amario.

Sabato 19 Marzo ci sarà la prima puntata del Serale di #Amici21 e la maestra Celentano lancia un guanto di sfida tra Carola e Serena! pic.twitter.com/SODu0dZaZW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 15, 2022