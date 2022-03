Nel corso di una recente intervista rilasciata a Casa Chi, Alex Belli ha lasciato intendere che potrebbe prendere parte anche al Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini, al termine dell’ultima puntata di questa edizione del reality show, ha annunciato che il programma tornerà, come sempre, a settembre. Ebbene, a quanto pare, anche in quell’occasione potremmo assistere alle dinamiche che vedono come protagonista l’esuberante attore di fiction. Vediamo che cosa è emerso.

Alex Belli sul possibile ritorno al Grande Fratello Vip 7

Se il pubblico da casa credeva che con la fine del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli si sarebbe fatto da parte, si sbagliava di grosso. L’attore, infatti, ha rilasciato un’interessante intervista a Casa Chi in cui ha fatto delle supposizioni davvero degne di nota. Una giornalista gli ha domandato se nei suoi piani ci sia la voglia di prendere parte alla prossima edizione del GF Vip. Lui, in maniera piuttosto vaga, ha detto che al momento sente il bisogno di disintossicarsi e di tornare alla sua vita e al suo lavoro.

Ad ogni modo, il protagonista non ha escluso che a settembre potrebbe tornare in trasmissione, pertanto, ha chiosato dicendo che nulla può mai essere detto con certezza, specie quando c’è lui di mezzo. Nel corso dell’intervista, poi, Alex ha parlato anche della vittoria di Jessica Sealssiè, la quale ha avuto la meglio su Davide Silvestri. A tal proposito, Belli ha detto di essere molto felice per lei, in quanto durante tutti questi mesi ha fatto un percorso incredibile.

L’attore è il vincitore “immorale”, confessioni su Soleil Sorge

Malgrado né lui né Delia Duran abbiano vinto questa edizione del GF Vip, Alex Belli ha ammesso di essere ugualmente contento, in quanto questa esperienza è stata in grado di dare davvero tanto al loro rapporto e di farli crescere come coppia. Pertanto, ha ammesso che in certi casi vincere non è tutto.

In fondo, lui, Delia e Soleil Sorge sono un po’ i “vincitori immorali” di questa edizione, in quanto sono stati coloro i quali hanno fatto parlare maggiormente di sé, nel bene e molte volte anche nel male. Infine, l’attore ha speso anche qualche parola sul suo rapporto con Soleil ed ha dichiarato di non sapere come andrà a finire la loro amicizia artistica. Alex ha ribadito che tra loro ci sia sempre stata una grandissima complicità, tuttavia, non sa se questo legame possa continuare anche fuori oppure no.

