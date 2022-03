Ieri sera c’è stata la prima puntata de La Pupa e il Secchione show, ma Alex Belli, ospite a Casa Chi, ha fatto alcune rivelazioni interessanti sul programma. Vediamo quali sono.

La Pupa e il Secchione Show, la rivelazione di Alex Belli

Dopo la finale del Grande Fratello Vip 6 il Man della casa è ufficialmente libero dai suoi impegni come “circense”, ma a “Casa chi” un sospetto aleggia nell’aria. Così Gabriele Parpiglia chiede ad Alex Belli:

“Promettici che ti prenderai una pausa e non sarai alla Pupa e il Secchione!”

Dopo un momento di riflessione, l’attore confessa:

“Questo non te lo posso promettere, perché anche se non ci sono io direttamente, dentro La Pupa e il Secchione Show ci sono tutte pedine che sono state messe dentro da me“

E aggiunge:

“Ci sarà un filone che continuerà all’interno anche se io non sarò presente fisicamente”.

Ma di che cosa sta parlando esattamente il Man del GF VIP? Spieghiamolo nel dettaglio.

La Pupa e il Secchione Show, tutte le persone nel programma collegate ad Alex Belli

Le parole dell’ex attore di Centovetrine non sono pronunciate a caso o per puro spirito di spacconeria e si capisce bene guardando la prima puntata de La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso. Infatti a guardare i concorrenti sembrano troppe le connessioni con lui. Ci sono:

Mila Suarez , sua ex fidanzata, con il quale – l’ha dichiarato lei ieri – si trova in ottimi rapporti.

, sua ex fidanzata, con il quale – l’ha dichiarato lei ieri – si trova in ottimi rapporti. Mirko Gancitano , fidanzato di Guenda Goria, miglior amico e testimone di nozze di Alex

, fidanzato di Guenda Goria, miglior amico e testimone di nozze di Alex Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, padre di Guenda, grande amica dell’attore.

Infine, c’è Soleil Sorge giudice, che a sua volta ha trovato lì Gianmarco Onestini, cognato del suo ex fidanzato. Insomma, questo reality sembra una fusione tra Live Non c’è la D’Urso e GF Vip. Ma Alex Belli arriverà, sì o no? Ancora non ci sono news, ma la prossima settimana nuovi pupi e secchioni arriveranno.

